Управление образования Мангистауской области: Учителю математики объявлен выговор

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В управлении сообщили, что в связи с произошедшим инцидентом в общеобразовательной школе №1 проведено служебное разбирательство.
Данный учитель был принят на работу 8 января 2018 года.
- По данному вопросу прошло совещание, учитель признал вину и извинился перед родителями. В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Трудового кодекса Республики Казахстан учителю был объявлен выговор, директору школы – замечание за ослабление контроля, - сообщили в управлении.
Также организации образования были строго предупреждены, чтобы в школах подобных негативных ситуаций не повторялось.
Напомним, в Актау учитель математики ззамахивался руками на детей и угрожал.
Данный учитель был принят на работу 8 января 2018 года.
- По данному вопросу прошло совещание, учитель признал вину и извинился перед родителями. В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Трудового кодекса Республики Казахстан учителю был объявлен выговор, директору школы – замечание за ослабление контроля, - сообщили в управлении.
Также организации образования были строго предупреждены, чтобы в школах подобных негативных ситуаций не повторялось.
Напомним, в Актау учитель математики ззамахивался руками на детей и угрожал.
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