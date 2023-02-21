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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:32

Просмотров: 17

В Актау учитель математики замахивался руками на детей и угрожал

Родители пятиклассников заявили о недопустимом поведении учителя математики в школе №1 Актау. Учащиеся сняли на видео учителя, который позволяет себе замахиваться руками на детей и угрожать.

Кадр видео
По словам родителей, инцидент произошёл вчера, 20 февраля, на уроке математики в школе № 1 в 14 микрорайоне.

- Ранее дети говорили, что учитель очень строгий, но мы не придали этому особого внимания. Но после увиденного видео решили придать огласке. Разве так можно общаться с детьми и замахиваться на них. Это недопустимое поведение учителя, - говорят родители школьников.

Родители отметили, что обратились к директору школы, после чего в этом классе просто сменили учителя математики.

- Данный учитель также продолжает работать с детьми, его не уволили. Он даже нехотя по просьбе директора извинился перед родителями. Вину своего недопустимого поведения не признаёт. Подобные конфликты уже были и в других классах школы, - отметили родители.

Журналист пытался дозвониться до городского одела образования, управления образования и директора школы и получить комментарий, но, учитывая обеденное время, дозвониться не удалось. Как только вышеуказанные ведомства прокомментируют инцидент, мы обязательно опубликуем его на сайте.

Видео можно посмотреть здесь.



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