В Актау учитель математики замахивался руками на детей и угрожал

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По словам родителей, инцидент произошёл вчера, 20 февраля, на уроке математики в школе № 1 в 14 микрорайоне.
- Ранее дети говорили, что учитель очень строгий, но мы не придали этому особого внимания. Но после увиденного видео решили придать огласке. Разве так можно общаться с детьми и замахиваться на них. Это недопустимое поведение учителя, - говорят родители школьников.
Родители отметили, что обратились к директору школы, после чего в этом классе просто сменили учителя математики.
- Данный учитель также продолжает работать с детьми, его не уволили. Он даже нехотя по просьбе директора извинился перед родителями. Вину своего недопустимого поведения не признаёт. Подобные конфликты уже были и в других классах школы, - отметили родители.
Журналист пытался дозвониться до городского одела образования, управления образования и директора школы и получить комментарий, но, учитывая обеденное время, дозвониться не удалось. Как только вышеуказанные ведомства прокомментируют инцидент, мы обязательно опубликуем его на сайте.
Видео можно посмотреть здесь.
- Ранее дети говорили, что учитель очень строгий, но мы не придали этому особого внимания. Но после увиденного видео решили придать огласке. Разве так можно общаться с детьми и замахиваться на них. Это недопустимое поведение учителя, - говорят родители школьников.
Родители отметили, что обратились к директору школы, после чего в этом классе просто сменили учителя математики.
- Данный учитель также продолжает работать с детьми, его не уволили. Он даже нехотя по просьбе директора извинился перед родителями. Вину своего недопустимого поведения не признаёт. Подобные конфликты уже были и в других классах школы, - отметили родители.
Журналист пытался дозвониться до городского одела образования, управления образования и директора школы и получить комментарий, но, учитывая обеденное время, дозвониться не удалось. Как только вышеуказанные ведомства прокомментируют инцидент, мы обязательно опубликуем его на сайте.
Видео можно посмотреть здесь.
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