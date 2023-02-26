Осетр «гниет» на набережной Актау

- Было красиво, когда это было кому-то угодно, а сейчас пусть себе «гниет». А ведь прошел всего лишь год. Это доказывает то, что работа сделана «тяп-ляп» и из самых низкокачественных материалов, - говорит жительница 14 микрорайона Таншолпан.

По словам горожан, архитектурное изваяние на набережной 14 микрорайона стало портить облик Актау.В городском акимате сообщили, что восстановительные работы будут проведены как только будет определена подрядная организация.Напомним, 13-метрового осетра установили в начале февраля прошлого года.