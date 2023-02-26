Осетр «гниет» на набережной Актау

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По словам горожан, архитектурное изваяние на набережной 14 микрорайона стало портить облик Актау.
В городском акимате сообщили, что восстановительные работы будут проведены как только будет определена подрядная организация.
Напомним, 13-метрового осетра установили в начале февраля прошлого года.
- Было красиво, когда это было кому-то угодно, а сейчас пусть себе «гниет». А ведь прошел всего лишь год. Это доказывает то, что работа сделана «тяп-ляп» и из самых низкокачественных материалов, - говорит жительница 14 микрорайона Таншолпан.
В городском акимате сообщили, что восстановительные работы будут проведены как только будет определена подрядная организация.
Напомним, 13-метрового осетра установили в начале февраля прошлого года.