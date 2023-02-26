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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:31

Просмотров: 1646

Осетр «гниет» на набережной Актау

Одна из достопримечательностей спустя время значительно износилась.

Фото автора
По словам горожан, архитектурное изваяние на набережной 14 микрорайона стало портить облик Актау.

Осетр «гниет» на набережной Актау

Осетр «гниет» на набережной Актау


- Было красиво, когда это было кому-то угодно, а сейчас пусть себе «гниет». А ведь прошел всего лишь год. Это доказывает то, что работа сделана «тяп-ляп» и из самых низкокачественных материалов, - говорит жительница 14 микрорайона Таншолпан.


Осетр «гниет» на набережной Актау

Осетр «гниет» на набережной Актау


В городском акимате сообщили, что восстановительные работы будут проведены как только будет определена подрядная организация.

Напомним, 13-метрового осетра установили в начале февраля прошлого года.

Осетр «гниет» на набережной Актау

Осетр «гниет» на набережной Актау

Осетр «гниет» на набережной Актау



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Комментарии ( 2 )

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 Кинст (Посетители) Сегодня, 17:44
Вообще он там не нужен.
 
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 Jack (Посетители) Сегодня, 15:00
Перестаньте вкладывать бюджетные деньги в эту дрянь из папье-маше.
 
 

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