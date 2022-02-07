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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:15

Просмотров: 1402

На набережной Актау установили 13-метрового осетра

На набережной Актау появилось архитектурное изваяние осетра. Арт-объект должен послужить напоминаем важности бережного отношения к уникальной фауне Каспия. Об этом сообщает пресс-служба Актауского городского акимата.

Фото предоставили в Актауском городском акимате
Архитектурная форма «Осетр» выполнена силами команды ИП Master Mind за счёт спонсорских средств.

Длина арт-объекта составляет 13 метров, высота 1,9 метра.

- Основой архитектурной формы является металлический каркас, внешняя часть создана с использованием армированной стеклоткани по собственной технологии. Конструкция защищена полиэфирной смолой, художественная роспись выполнена масляной краской, - сообщает пресс-служба Актауского городского акимата.

В акимате отметили, что «Осетр» символизирует важность бережного отношения к уникальной фауне Каспийского моря.

- В первой половине 20 века на территории Каспия обитало более 80% от общего мирового объема данного вида. Сейчас этот вид находится на грани исчезновения из-за чрезмерного промышленного отлова. В 2001 году четыре страны каспийского бассейна - Казахстан, Россия, Азербайджан и Туркменистан приняли временный мораторий на вылов осетровых пород. Он был введён по рекомендации ООН на основании Конвенции по международной торговле видами, находящимися в опасности, - добавили в ведомстве.

Ранее компания Master Mind установила архитектурный объект с изображением тюленя.



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Комментарии ( 7 )

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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 13:49
Мда, сапсм не похож на осетра, люди уже и не помнят какой он должен быть
 
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  • Ну Ну
  • 677858981
  • diger
 tolk (Посетители) Сегодня, 13:29
На набережной не хватает зелени. Огромные пространства при нашем солнцепёке в дневное время остаются безлюдными. Это огромная ошибка.
 
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  • 677858981
  • diger
 Бродяга (Посетители) Сегодня, 13:23
На набережной Актау установили 13-метрового осетра. Ну всё конец ему lol
 
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  • Ну Ну
  • 677858981
  • diger
 tolk (Посетители) Сегодня, 13:19
Каспий не пруд , всю рыбу не выловишь, а вот травануть легко! Очень прискорбно что разработки на Каспии не берут в расчёт , а списывают всё на браконьеров. А в случае с тюленями на чумку, хотя если сопоставить даты разработки и начала мора , то всё встаёт на свои места.
 
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  • Ну Ну
  • 677858981
 Жанар (Посетители) Сегодня, 12:53
ЧТО?!, рыба осётр в Каспии остаётся только в таких "изваяниях?...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
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 Valderrama (Посетители) Сегодня, 12:44
Ставлю 500 тенге, что через пару дней начнут его ломать...
 
-1
  • babe
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 Pluto (Посетители) Сегодня, 12:39
Осетра в море варварски изничтожили, теперь изваяния сомнительные ставим на набережной (для чего?). Теперь дети будут на него влезать, падать с него и травмироваться.
"Картина маслом".
 
 

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