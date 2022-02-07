На набережной Актау установили 13-метрового осетра

Фото предоставили в Актауском городском акимате
Архитектурная форма «Осетр» выполнена силами команды ИП Master Mind за счёт спонсорских средств.
Длина арт-объекта составляет 13 метров, высота 1,9 метра.
- Основой архитектурной формы является металлический каркас, внешняя часть создана с использованием армированной стеклоткани по собственной технологии. Конструкция защищена полиэфирной смолой, художественная роспись выполнена масляной краской, - сообщает пресс-служба Актауского городского акимата.
В акимате отметили, что «Осетр» символизирует важность бережного отношения к уникальной фауне Каспийского моря.
- В первой половине 20 века на территории Каспия обитало более 80% от общего мирового объема данного вида. Сейчас этот вид находится на грани исчезновения из-за чрезмерного промышленного отлова. В 2001 году четыре страны каспийского бассейна - Казахстан, Россия, Азербайджан и Туркменистан приняли временный мораторий на вылов осетровых пород. Он был введён по рекомендации ООН на основании Конвенции по международной торговле видами, находящимися в опасности, - добавили в ведомстве.
Ранее компания Master Mind установила архитектурный объект с изображением тюленя.
Длина арт-объекта составляет 13 метров, высота 1,9 метра.
- Основой архитектурной формы является металлический каркас, внешняя часть создана с использованием армированной стеклоткани по собственной технологии. Конструкция защищена полиэфирной смолой, художественная роспись выполнена масляной краской, - сообщает пресс-служба Актауского городского акимата.
В акимате отметили, что «Осетр» символизирует важность бережного отношения к уникальной фауне Каспийского моря.
- В первой половине 20 века на территории Каспия обитало более 80% от общего мирового объема данного вида. Сейчас этот вид находится на грани исчезновения из-за чрезмерного промышленного отлова. В 2001 году четыре страны каспийского бассейна - Казахстан, Россия, Азербайджан и Туркменистан приняли временный мораторий на вылов осетровых пород. Он был введён по рекомендации ООН на основании Конвенции по международной торговле видами, находящимися в опасности, - добавили в ведомстве.
Ранее компания Master Mind установила архитектурный объект с изображением тюленя.