Архитектурный объект «Тюлень» установили на набережной Актау

Фото до монтажа конструкции

Малая архитектурная форма «Тюлень», как сообщили в акимате Актау, изготовлена и установлена за счёт спонсорских средств. Авторское произведение создано творческим коллективом ИП «Master Mind».



Высота фигуры составляет 2.3 метра. Работы по монтажу, как сообщили в акимате Актау, закончены.



- Тюлень является одним из символов Актау, эндемик Каспийского моря. Авторов, как и всю страну, потрясли новости о жестоком обращении с этими прекрасными животными, которые мы наблюдали в течение прошедших нескольких лет. Эта малая архитектурная форма — протест против бездушного отношения к окружающему нас миру, который так хрупок и беззащитен, - сообщили в акимате Актау.



Скульптура изготовлена по принципу высокополигонального моделирования, что подразумевает создание объекта с большим числом полигонов.



- Каждая модель моделируется и изготавливается вручную, в данном примере малая архитектурная форма «Тюлень» изготовлена из металлического каркаса (ГОСТ 8639-82), а его внешняя обшивка - из нержавеющей стали (ГОСТ 5632-2014), - сообщили в акимате Актау.