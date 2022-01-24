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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:10

Просмотров: 954

Архитектурный объект «Тюлень» установили на набережной Актау

Малая архитектурная форма является объектом интеллектуальной собственности (авторское произведение) и создана творческим коллективом ИП «Master Mind». Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Фото до монтажа конструкции
Малая архитектурная форма «Тюлень», как сообщили в акимате Актау, изготовлена и установлена за счёт спонсорских средств. Авторское произведение создано творческим коллективом ИП «Master Mind».

Высота фигуры составляет 2.3 метра. Работы по монтажу, как сообщили в акимате Актау, закончены.

- Тюлень является одним из символов Актау, эндемик Каспийского моря. Авторов, как и всю страну, потрясли новости о жестоком обращении с этими прекрасными животными, которые мы наблюдали в течение прошедших нескольких лет. Эта малая архитектурная форма — протест против бездушного отношения к окружающему нас миру, который так хрупок и беззащитен, - сообщили в акимате Актау.

Скульптура изготовлена по принципу высокополигонального моделирования, что подразумевает создание объекта с большим числом полигонов.

- Каждая модель моделируется и изготавливается вручную, в данном примере малая архитектурная форма «Тюлень» изготовлена из металлического каркаса (ГОСТ 8639-82), а его внешняя обшивка - из нержавеющей стали (ГОСТ 5632-2014), - сообщили в акимате Актау.



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Комментарии ( 3 )

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Август (Посетители) Сегодня, 16:06
Цитата: Имярек
Для чего? И главное зачем?



Что бы тюльпаны, порванные качели и "светодиодное небо" казались нам не такими уж и плохими. lol
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 16:04
Для чего? И главное зачем?

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • bekenova
 Август (Посетители) Сегодня, 15:12
Жесть какая то...
 
 

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