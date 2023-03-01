В Мангистауской области проживает 41 бизнесмен-миллионер

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С 2022 года специалисты Бюро национальной статистики Казахстана увеличили шкалу для определения самых богатых среди самозанятых казахстанцев. Теперь наиболее обеспеченных предпринимателей и независимых работников считают по доходу от миллиона тенге, а не от планки в 500 тысяч тенге, как это было в 2021 году.
Около шести тысяч самозанятых казахстанцев в октябре–декабре 2022 года, как передаёт Ranking.kz, получали от 800 тысяч до миллиона тенге в месяц, столько же считались миллионерами. В первом квартале 2022 года самозанятых граждан с доходом от миллиона тенге было в разы меньше: всего 1,2 тысячи человек.
Меньше всего бизнесменов-миллионеров оказалось в Мангистауской и Улытауской областях: 41 и 73 человека соответственно, что составляет два процента от общего числа богатых предпринимателей страны. Больше всего самозанятых с заработной платой выше миллиона тенге находится в Алматы – 5.3 тысячи человек, что составляет 89 процентов от общего числа.
Большинство бизнесменов страны в категории оказались жителями городов (5,7 тысяч человек) - 95,1 процента. Вести бизнес на селе и достичь дохода в миллион тенге смогли только 293 человека (4,9 процента).
Почти половина миллионеров получали высокий доход, работая в сфере торговли (44,8 процента). Более 21 процента из числа самозанятых с зарплатой от миллиона тенге составляли владельцы бизнеса или независимые эксперты в сфере недвижимости. На третьем месте в списке отраслей для миллионеров оказалось строительство (13,3 процента). Наименьшую долю среди бизнесменов-миллионеров занимали фермеры (1,2 процента).
Михаил Одинцов
Около шести тысяч самозанятых казахстанцев в октябре–декабре 2022 года, как передаёт Ranking.kz, получали от 800 тысяч до миллиона тенге в месяц, столько же считались миллионерами. В первом квартале 2022 года самозанятых граждан с доходом от миллиона тенге было в разы меньше: всего 1,2 тысячи человек.
Меньше всего бизнесменов-миллионеров оказалось в Мангистауской и Улытауской областях: 41 и 73 человека соответственно, что составляет два процента от общего числа богатых предпринимателей страны. Больше всего самозанятых с заработной платой выше миллиона тенге находится в Алматы – 5.3 тысячи человек, что составляет 89 процентов от общего числа.
Большинство бизнесменов страны в категории оказались жителями городов (5,7 тысяч человек) - 95,1 процента. Вести бизнес на селе и достичь дохода в миллион тенге смогли только 293 человека (4,9 процента).
Почти половина миллионеров получали высокий доход, работая в сфере торговли (44,8 процента). Более 21 процента из числа самозанятых с зарплатой от миллиона тенге составляли владельцы бизнеса или независимые эксперты в сфере недвижимости. На третьем месте в списке отраслей для миллионеров оказалось строительство (13,3 процента). Наименьшую долю среди бизнесменов-миллионеров занимали фермеры (1,2 процента).
Михаил Одинцов