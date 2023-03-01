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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 12:02

Просмотров: 793

В Мангистауской области проживает 41 бизнесмен-миллионер

Доля самозанятых в Мангистау, получающих от миллиона тенге и выше, составляет два процента от общего числа богатых предпринимателей в стране. Об этом сообщает аналитический портал Ranking.kz.

Иллюстративное фото с сайта newsroom.kz
С 2022 года специалисты Бюро национальной статистики Казахстана увеличили шкалу для определения самых богатых среди самозанятых казахстанцев. Теперь наиболее обеспеченных предпринимателей и независимых работников считают по доходу от миллиона тенге, а не от планки в 500 тысяч тенге, как это было в 2021 году.

Около шести тысяч самозанятых казахстанцев в октябре–декабре 2022 года, как передаёт Ranking.kz, получали от 800 тысяч до миллиона тенге в месяц, столько же считались миллионерами. В первом квартале 2022 года самозанятых граждан с доходом от миллиона тенге было в разы меньше: всего 1,2 тысячи человек.

Меньше всего бизнесменов-миллионеров оказалось в Мангистауской и Улытауской областях: 41 и 73 человека соответственно, что составляет два процента от общего числа богатых предпринимателей страны. Больше всего самозанятых с заработной платой выше миллиона тенге находится в Алматы – 5.3 тысячи человек, что составляет 89 процентов от общего числа.

В Мангистауской области проживает 41 бизнесмен-миллионер


Большинство бизнесменов страны в категории оказались жителями городов (5,7 тысяч человек) - 95,1 процента. Вести бизнес на селе и достичь дохода в миллион тенге смогли только 293 человека (4,9 процента).

Почти половина миллионеров получали высокий доход, работая в сфере торговли (44,8 процента). Более 21 процента из числа самозанятых с зарплатой от миллиона тенге составляли владельцы бизнеса или независимые эксперты в сфере недвижимости. На третьем месте в списке отраслей для миллионеров оказалось строительство (13,3 процента). Наименьшую долю среди бизнесменов-миллионеров занимали фермеры (1,2 процента).

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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Vladik (Посетители) Сегодня, 13:02
Всего два процента людей могут жить хорошо у нас, получается так.

Сейчас даже озвученные Первым Президентом 500 тыщ на семью - не большие деньги. Особенно если есть ипотека и кредиты. А они сейчас есть почти у каждого.

Как живут люди с ЗП 120 000 - это вообще чудеса. В кредит и живут, получается. Что они оставят наследникам? Как тяжело будет их детям потом?

Всё чудесатее и чудесатее.

Катится куда то это всё lol
 
 

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