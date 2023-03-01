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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:33

Просмотров: 1362

Жаривших на балконе шашлык мужчин оштрафовали по двум статьям в Актау

Административные штрафы наложили на мужчин, жаривших шашлык на балконе одной из новостроек в 32 микрорайоне Актау. Об этом сообщили в департаменте полиции и департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) по Мангистауской области.

Кадр видео
Посиделки у мангала на балконе жилого дома обернулись для жителей Актау штрафами. Как оказалось, они нарушили две статьи Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (КоАП РК).

Как отметили в департаменте полиции, участковые инспекторы составили на мужчин протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов). За нарушение им грозит штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП).

В свою очередь, старший лейтенант гражданской защиты Максат Шапхатов, главный специалист управления по ЧС Актау, рассказал, что мужчина нарушил правила пожарной безопасности, разведя огонь в целях приготовления шашлыка на балконе жилого дома.

- На него был составлен протокол по статье 410 КоАП РК (Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности, за исключением требований, установленных техническими регламентами). Он полностью признал свою вину, - добавил Максат Шапхатов.

Нарушение статьи 410 КоАП РК влечет наказание для физических лиц в размере пяти МРП.

Напомним, жаривших шашлык на балконе многоэтажки мужчин сняли на видео в Актау.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 2 )

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OpenSuser (Посетители) Сегодня, 16:35
Цитата: Кари
дорогой шашлык получился


Ну как сказать, смотря сколько успели нажарить)) нынче на 17 тыс. много не закажешь rofl
 
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  • ЛШП
 Кари (Посетители) Сегодня, 15:38
дорогой шашлык получился
 
 

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