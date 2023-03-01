Жаривших на балконе шашлык мужчин оштрафовали по двум статьям в Актау

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Посиделки у мангала на балконе жилого дома обернулись для жителей Актау штрафами. Как оказалось, они нарушили две статьи Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (КоАП РК).
Как отметили в департаменте полиции, участковые инспекторы составили на мужчин протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов). За нарушение им грозит штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП).
В свою очередь, старший лейтенант гражданской защиты Максат Шапхатов, главный специалист управления по ЧС Актау, рассказал, что мужчина нарушил правила пожарной безопасности, разведя огонь в целях приготовления шашлыка на балконе жилого дома.
- На него был составлен протокол по статье 410 КоАП РК (Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности, за исключением требований, установленных техническими регламентами). Он полностью признал свою вину, - добавил Максат Шапхатов.
Нарушение статьи 410 КоАП РК влечет наказание для физических лиц в размере пяти МРП.
Напомним, жаривших шашлык на балконе многоэтажки мужчин сняли на видео в Актау.
Михаил Одинцов
Как отметили в департаменте полиции, участковые инспекторы составили на мужчин протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов). За нарушение им грозит штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП).
В свою очередь, старший лейтенант гражданской защиты Максат Шапхатов, главный специалист управления по ЧС Актау, рассказал, что мужчина нарушил правила пожарной безопасности, разведя огонь в целях приготовления шашлыка на балконе жилого дома.
- На него был составлен протокол по статье 410 КоАП РК (Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности, за исключением требований, установленных техническими регламентами). Он полностью признал свою вину, - добавил Максат Шапхатов.
Нарушение статьи 410 КоАП РК влечет наказание для физических лиц в размере пяти МРП.
Напомним, жаривших шашлык на балконе многоэтажки мужчин сняли на видео в Актау.
Михаил Одинцов