Возведенную 11-этажку могут снести в Актау

- В отношении указанного объекта по представлению прокуратуры составлен протокол об административном правонарушении и он направлен в судебные органы в целях административного взыскания. Наряду с этим также направлено исковое заявление в судебные органы по сносу «самовольной постройки» согласно статьи 244 Гражданского кодекса РК, - объяснили в управлении государственного архитектурно-строительного контроля.

Против строительства многоэтажки в 14 микрорайоне за торговым центром «Астана» с самого начала выступали жители девятиэтажки №34. Застройщику теперь может грозить штраф, а объект могут снести.В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области сообщили, что застройщик в лице ТОО «Базальт групп» занимается самоуправством.В соответствии со статьей 148 Гражданского процессуального кодекса РК(Форма и содержание иска) суд отклонил исковое заявление.Управлением государственного архитектурно-строительного контроля готовятся материалы для повторной подачи искового заявления.На сегодня строительство объекта идет полным ходом и находится почти на стадии завершения.Напомним, летом 2021 года жители 14 микрорайона выступили против строительства высотки и обратились в акимат. Чиновники же заверили, что стройка проводится на законных основаниях.