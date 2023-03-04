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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:36

Просмотров: 5734

Возведенную 11-этажку могут снести в Актау

Подан иск в суд.

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Против строительства многоэтажки в 14 микрорайоне за торговым центром «Астана» с самого начала выступали жители девятиэтажки №34. Застройщику теперь может грозить штраф, а объект могут снести.

Возведенную 11-этажку могут снести в Актау


В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области сообщили, что застройщик в лице ТОО «Базальт групп» занимается самоуправством.

Возведенную 11-этажку могут снести в Актау


- В отношении указанного объекта по представлению прокуратуры составлен протокол об административном правонарушении и он направлен в судебные органы в целях административного взыскания. Наряду с этим также направлено исковое заявление в судебные органы по сносу «самовольной постройки» согласно статьи 244 Гражданского кодекса РК, - объяснили в управлении государственного архитектурно-строительного контроля.


Возведенную 11-этажку могут снести в Актау


В соответствии со статьей 148 Гражданского процессуального кодекса РК(Форма и содержание иска) суд отклонил исковое заявление.

Возведенную 11-этажку могут снести в Актау


Управлением государственного архитектурно-строительного контроля готовятся материалы для повторной подачи искового заявления.

На сегодня строительство объекта идет полным ходом и находится почти на стадии завершения.

Напомним, летом 2021 года жители 14 микрорайона выступили против строительства высотки и обратились в акимат. Чиновники же заверили, что стройка проводится на законных основаниях.

Возведенную 11-этажку могут снести в Актау



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Комментарии ( 10 )

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OlegVak (Посетители) Сегодня, 18:10
Интересно, а кто ни будь ведет расчет выдержат ли существующие сети электричества, водоснабжения и отопления дополнительных потребителей?
Летом во 2-ом микрорайоне часто возникают перебои с подачей электроэнергии из-за возрастания нагрузки за счет включения кондиционеров. В настоящее время, напротив 6-го дома, идет строительство нового жилого дома. Никаких реконструкций трансформаторных подстанций и кабельных трасс не наблюдается. Следовательно, жильцов ожидает более частые отключения или выход из строя трансформатора, аварии кабельных трасс.
Расчет потребления электроэнергии, воды и тепла наверняка производился в далеком прошлом и рост жилого фонда, возникновение множества бизнес центров, магазинов в старых микрорайонах наверняка не планировался.
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:45
все стройки пересмотреть!
ПРЕКРАТИТЕ ЗАСТРАИВАТЬ СТАРЫЕ РАЙОНЫ! они уже спроектированы. рассчитаны. тем более с розой ветров. всё хватит с нас уже! лепите лепите. ИДИТЕ РАСШИРЯЙТЕ В СТРОНУ 40 мкр

бардак какой то
когда закончится это?..

Актау123,
Актау123,
они эти дома теперь пихают у нас в 9ом друг на друга. этот микрорайон и так маленький и так всё застроено.

обалдели уже

rastolkuy,

ну давайте все 9этажки снесём они ведь стрёмно смотрятся
ещё 5этажки тоже не айс

что ещё снесём? во 2 мкр дома и в 3, в 4 , в 5ом в 6 ом мкр. к чёрту всё сносим! да?
все стрёмно смотрятся

и построим вот эти опасные дома. неизвестно как строят. а наши ещё простоят! строили их очень хорошо. не воровали. ни один фундамент ещё не повело после 50 лет

а в новых то трещина то облицовка
 
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 AQTAUman (Посетители) Сегодня, 17:35
Это только в "волшебном" государстве Казахстан такое возможно burumburum почти год строился данный ЖК и только сейчас это заметили!!! Ну просто прям чудеса да и только applause Это как с ЖК тоже в 14 микрорайоне напротив 5 дома который строится несмотря на всякого рода запреты и нарушение... Сносить...да вы лучше в акимате выйдете да пройдитесь и посмотрите на возведенный корпус некогда мед клиники,что сбоку от ТЦ Астана стоит вот уже 2 год заброшенный так и не сданный сначала земли раздаёте казённые,а потом сами разобраться в своей же богадельни не можете beer2 Введите уже по началу во всех старых микрорайонах мораторий на строительства новых соц и жилых объектов ,а только можете как укрупнять и сажать новые объекты на старые изрядно изношенные
тепловодокоммуникации!!! Позорище. beat
 
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 motor (Посетители) Сегодня, 17:25
До этого возводили незаконно, а что в этот раз не дали на лапу?
 
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 Bandit (Посетители) Сегодня, 16:36
Чиновники же заверили, что стройка проводится на законных основаниях.
 
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 Жанар (Посетители) Сегодня, 15:20
Цитата: БО
Еще ни одну постройку не снесли. Шас быстренько документы состряпают и все будет законно .

Это точно!...
Просто публичное "шоу", что бы народ высказал своё мнение по бес пределу чиновников,которое НИ!, чего не изменит...
ВСЁ!, купили или ВСЁ!, продали...

Цитата: Ingul
Закон только для простых сметных?

Походу так!..."новый казахстан"...

Все мы ходим под богом.
 
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rastolkuy (Посетители) Сегодня, 15:05
А что девятиэтажке не нравится? Ну пусть обоснуют,сома девчтиэтажка стремно смотрится,новый дом прикроет этот срам.

i
 
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 Актау123 (Посетители) Сегодня, 14:26
19 ноября 2020 года директор СПК Каспий продал государственную землю в 9 мкр теперь там разыграли целый спектакль итогом стало то что в ущерб жителям 9 мкр возведут жилой дом на старых коммуникациях, электроснабжение, вода, канализация. Никого видно не тронул участьг. Зкибастуза нынешней зимой.
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:22
Объект строился не один месяц. Неужели не замечали?
Самоуправство и поведение по принципу "деньги решают все" произошло потому, что "надежная крыша"?
И почему суд отклоняет иск на противозаконное действие?
Закон только для простых сметных?
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:05
Да я бы в каждом старом мкр ,по одному бизнес центру точно бы снёс !

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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