Генеральный план Актау в студию! Акимат опять подтвердил законность очередного строительства многоэтажки в 14 микрорайоне

- Пыль, грохот, кругом строительная техника. Детям не погулять. Паспорт объекта не вывешен. Куда нас так оккупируют высотками?, - задался вопросом житель дома №34.

- Строительно-монтажные работы осуществляются в соответствии с требованиями статьи 68 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» и приказа министра Национальной экономики №750 «Об утверждении правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур» от 30 ноября 2015 года, - заверили жильцов в акимате.

Стройка на данном участке, как говорят жильцы дома №34, идёт полным ходом. Весь день перед их домом двигается строительная техника, которая доставляет неудобства.Люди обращались в конце прошлого года с письмом в городской акимат. Чиновники ответили, что, согласно генеральному плану города, данный земельный участок предусмотрен для строительства многоэтажного жилого дома.Однако разрешительные документы на строительно-монтажные работы и на подключение к инженерным сетям не оформлены.На сегодня, 17 августа, в акимате заявили, что застройщик получил все необходимые документы. Эскизный проект одобрен. Начато строительство.