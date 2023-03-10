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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:43

Просмотров: 2548

Водители нефтесервисных предприятий в Мангистау не вышли на работу из-за протеста: в компаниях прокомментировали конфликт

На месторождении «Жетыбай» не выехали на работу 96 водителей спецтехники, являющиеся работниками транспортных предприятий ТОО «АктауКранТехСервис» и ТОО «ТрансАбис». Бастующие выдвинули ряд требований: повысить заработную плату, заключить долгосрочный трудовой договор, улучшить условия труда и объединить три транспортные компании в одно предприятие. В пресс-службе ТОО «АКТС» и ТОО «Трансабис» прокомментировали обстоятельства трудового конфликта.

Иллюстративное фото
Утром 9 марта на месторождении «Жетыбай» не выехали на работу 96 водителей спецтехники, являющиеся работниками транспортных предприятий ТОО «АктауКранТехСервис» и ТОО «ТрансАбис».

Бастующие выдвинули ряд требований:

- повышение заработной платы до уровня ТОО «West Oil Software» и ТОО «БозашыТрансКурылыс»,
- заключении долгосрочного трудового договора,
- улучшение условий труда,
- принятие на работу ранее уволенных автослесарей,
- увольнение инженерно-технического состава ТОО «АКТС» вместе с директором,
- объединение трех транспортных компаний в одно предприятие.

В пресс-службе ТОО «АКТС» и ТОО «Трансабис» прокомментировали обстоятельства трудового конфликта.

- В 2021 году заработная плата «на руки» водителей легковых автомобилей (пикап) составляла до 100 тысяч тенге, водителей спецтехники - до 150 тысяч тенге. В начале 2022 года ДЗО КМГ был определен перечень основных подрядных организаций, для которых были установлены требования по минимальному уровню должностных окладов, производственной премии, вознаграждение по итогам года и гарантированного социального пакета. Данные требования также распространились на вышеуказанные транспортные компании. В результате, ежемесячная заработная плата работников в 2023 году по сравнению с началом 2021 года увеличилась более чем в 2-3 раза в разрезе профессии. В частности, ежемесячная заработная плата «на руки» водителей легковых автомобилей составляет в пределах 300 тысяч тенге и водителей спецтехники до 550 тысяч тенге при условии отработки полной рабочей смены, - сообщили в предприятии.

В компании уверяют, что они выполняют требования законодательства в рамках заключенных трудовых договоров с работниками без дискриминации в сфере оплаты труда.

- В целях обеспечения долгосрочными трудовыми договорами и стабильности производства, указанные транспортные компании инициировали и провели совместно с заказчиками комплекс работ по обоснованному пересмотру тарифов на 2023 год и последующие периоды. В результате, согласно открытым источникам на портале Самрук-Казына, ДЗО КМГ проводят тендерные процедуры по долгосрочному закупу транспортных услуг на 3 года с учетом увеличенного тарифа и улучшенных контрактных условий. В частности, увеличенная сумма закупок включает минимальные требования по уровню заработных плат, премий, вознаграждения по итогам года и социального пакета (около 400 тысяч тенге/год на 1 работника) с учетом индексации. Кроме этого, предусмотрена обязанность подрядчика (победителя тендера) по приему действующего персонала и дополнительного подменного персонала, а также предусмотрено авансирование средств для обновления техники и средств на улучшение условий труда. Также порядком осуществления закупок Самрук-Казына предусмотрена возможность увеличения суммы договора в связи с существенным ростом цен на товары (ГСМ, запчасти и т.д.), необходимых для надлежащего оказания транспортных услуг, - отметили в компании.

Там считают, что все эти мероприятия обеспечат стабильную работу на долгосрочный период, улучшат условия труда, сохранят занятость действующего персонала, и гарантируют уровень заработных плат и социальных выплат с учетом ежегодной индексации.

- В настоящее время транспортные компании уже имеют договоры на основе ежедневной/еженедельной потребности с пересмотренными тарифами, т.е. до подведения итогов долгосрочного тендера. Это позволит принять на работу уволенных автослесарей за счет использования резерва подменного персонала, указанного в тендерной документации. Таким образом, вышеуказанные требования уже имеют свои решения в рамках требований законодательства, - сообщили в компании.

Требования об увольнении инженерно-технического состава ТОО «АКТС» вместе с директором, как сообщили в пресс-службе компаний, относятся к компетенции работодателя и должны решаться в правовом поле, в т.ч. путем переговоров в каждом конкретном случае.

А по вопросу объединения трех транспортных компаний в одно предприятие - собственник бизнеса самостоятельно решает вопросы реорганизации предприятий исходя из предпринимательских интересов. В целом законодательство запрещает вмешательство в предпринимательскую деятельность.

В компании сообщили, что в связи с отказом работников выйти на смену работодатели подали заявление в суд для рассмотрения вопроса о законности забастовки.

- ТОО «АКТС» призывает своих работников к благоразумию, ультимативные требования могут ухудшить финансово-экономическое состояние предприятия, что, в свою очередь, плохо отразится как на работе ТОО в целом, так и на работниках в частности, - подытожили в компании.



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