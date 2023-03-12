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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:52

Просмотров: 2118

Сотрудники не вышли на работу: компания направила иск в суд Мангистау

С инициативной группой работников встретилась директор филиала ТОО «TECHNO TRADING LTD».

Кадр видео
Как сообщили в ТОО «TECHNO TRADING LTD», 9 марта этого года дневная смена в количестве 31 работника цеха по ремонту НКТ и насосных штанг, расположенного на территории ПУ «Жетыбаймунайгаз», остановила работу и выдвинула требование повышения уровня заработной платы на 100 процентов.

На переговорах работникам предложено предоставить время для обсуждения и проведения переговоров сроком на две недели для рассмотрения их требований. Однако они не приняли данное предложение и отказались приступать к работе до удовлетворения их требований.

Директор филиала ТОО «TECHNO TRADING LTD» провела встречу с инициативной группой работников, которая продолжалась до 00:00. По итогам требования по повышению уровня заработной платы изменились, и составили 50-80 процентов, которые были изложены в письменной форме.

Также работникам было предложено избрать своих представителей и начать коллективные переговоры в соответствии с примирительными процедурами с 10 марта, однако работники также отказались от данного предложения.

Следует отметить, что до 2021 года средняя заработная плата по цеху составляла 234 тысячи тенге.

В начале 2022 года в целях стабилизации социальной обстановки в Мангистауской области ДЗО КМГ был определен перечень основных подрядных организаций, для которых установлены требования по минимальному уровню должностных окладов, производственной премии, вознаграждения по итогам года и гарантированного социального пакета.

В результате в 2023 году средняя заработная плата по компании составила 415 тысяч тенге, по цеху ремонта НКТ и насосных штанг - 350 тысяч тенге.

Кроме того, значительно улучшился социальный пакет в части установления выплат к праздникам, а также оказание материальной помощи при определенных обстоятельствах, которая составляет около 400 тысяч тенге.

В связи с отказом сотрудников выйти на работу руководство компании направило исковое заявление в суд для рассмотрения вопроса о законности забастовки.

Ранее видеообращение работников было опубликовано на странице Lada.kz в Instagram.




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