Отказ в приватизации жилья: университет обвинили в игнорировании решения суда в Актау

Университет имени Есенова. Фото из доступных источников
Приглашенных в университет имени Есенова на работу педагогов из других регионов обеспечили жильем, но вопрос с дальнейшей его приватизацией так и не решен.
По словам преподавателей, а их оказалось семь человек, они уже выиграли суд, а также апелляцию. Законные сроки прошли, но руководство университета по сегодняшний день не исполнило решение суда.
В производстве отдела по исполнению судебных актов на принудительном исполнении находятся исполнительные документы от 11 октября прошлого года, где университет обязывают устранить допущенные нарушения и восстановить в правах посредством передачи в собственность квартир семи педагогам с правом приватизации по остаточной стоимости.
Решение суда вступило в законную силу 8 декабря 2022 года.
В соответствии с требованиями закона постановлениями государственного судебного исполнителя возбуждены исполнительные производства от 4 января 2023 года.
Уже на следующий день, 5 января, в университет было передано извещение об исполнении исполнительного документа с одновременным предупреждением об ответственности.
17 января от должника в адрес судебного исполнителя поступило письмо, в котором указано на неясность касательно исполнения решения суда. Администрация университета направила в суд заявление о разъяснении решения суда.
20 января судебным исполнителем было повторно вручено извещение в университет, однако его требования не были исполнены.
Судебный исполнитель обратился с представлением в суд о взыскании пени за каждый день просрочки. В итоге она составляет 690 000 тенге.
Напомним, в 2008-2009 годах президент страны поручил привлекать педагогов в регионы и обеспечивать их жильем. В нашу область, а именно в университет имени Есенова под определенные гарантии были приглашены преподаватели. Со стороны местных исполнительных органов и университета основной гарантией являлось обеспечение их жильем и дальнейшей приватизацией.
По словам преподавателей, а их оказалось семь человек, они уже выиграли суд, а также апелляцию. Законные сроки прошли, но руководство университета по сегодняшний день не исполнило решение суда.
В производстве отдела по исполнению судебных актов на принудительном исполнении находятся исполнительные документы от 11 октября прошлого года, где университет обязывают устранить допущенные нарушения и восстановить в правах посредством передачи в собственность квартир семи педагогам с правом приватизации по остаточной стоимости.
Решение суда вступило в законную силу 8 декабря 2022 года.
В соответствии с требованиями закона постановлениями государственного судебного исполнителя возбуждены исполнительные производства от 4 января 2023 года.
Уже на следующий день, 5 января, в университет было передано извещение об исполнении исполнительного документа с одновременным предупреждением об ответственности.
17 января от должника в адрес судебного исполнителя поступило письмо, в котором указано на неясность касательно исполнения решения суда. Администрация университета направила в суд заявление о разъяснении решения суда.
20 января судебным исполнителем было повторно вручено извещение в университет, однако его требования не были исполнены.
Судебный исполнитель обратился с представлением в суд о взыскании пени за каждый день просрочки. В итоге она составляет 690 000 тенге.
Напомним, в 2008-2009 годах президент страны поручил привлекать педагогов в регионы и обеспечивать их жильем. В нашу область, а именно в университет имени Есенова под определенные гарантии были приглашены преподаватели. Со стороны местных исполнительных органов и университета основной гарантией являлось обеспечение их жильем и дальнейшей приватизацией.
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