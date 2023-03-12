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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:56

Просмотров: 297

Отказ в приватизации жилья: университет обвинили в игнорировании решения суда в Актау

Преподаватели до сих пор не могут приватизировать предоставляемую им жилплощадь.

Университет имени Есенова. Фото из доступных источников
Приглашенных в университет имени Есенова на работу педагогов из других регионов обеспечили жильем, но вопрос с дальнейшей его приватизацией так и не решен.

По словам преподавателей, а их оказалось семь человек, они уже выиграли суд, а также апелляцию. Законные сроки прошли, но руководство университета по сегодняшний день не исполнило решение суда.

В производстве отдела по исполнению судебных актов на принудительном исполнении находятся исполнительные документы от 11 октября прошлого года, где университет обязывают устранить допущенные нарушения и восстановить в правах посредством передачи в собственность квартир семи педагогам с правом приватизации по остаточной стоимости.

Решение суда вступило в законную силу 8 декабря 2022 года.

В соответствии с требованиями закона постановлениями государственного судебного исполнителя возбуждены исполнительные производства от 4 января 2023 года.

Уже на следующий день, 5 января, в университет было передано извещение об исполнении исполнительного документа с одновременным предупреждением об ответственности.

17 января от должника в адрес судебного исполнителя поступило письмо, в котором указано на неясность касательно исполнения решения суда. Администрация университета направила в суд заявление о разъяснении решения суда.

20 января судебным исполнителем было повторно вручено извещение в университет, однако его требования не были исполнены.

Судебный исполнитель обратился с представлением в суд о взыскании пени за каждый день просрочки. В итоге она составляет 690 000 тенге.

Напомним, в 2008-2009 годах президент страны поручил привлекать педагогов в регионы и обеспечивать их жильем. В нашу область, а именно в университет имени Есенова под определенные гарантии были приглашены преподаватели. Со стороны местных исполнительных органов и университета основной гарантией являлось обеспечение их жильем и дальнейшей приватизацией.



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