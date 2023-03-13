ТОО «МАЭК» планирует потратить более 40 миллиардов тенге на покупку газа в 2023 году

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На портале государственных закупок ТОО «МАЭК» объявил тендер на приобретение товарного газа на производство тепловой энергии для юридических лиц и населения.
Информацию о проведении конкурса разместили на сайте государственных закупок 23 февраля 2023 года. Прием заявок на участие в конкурсе завершится 28 марта. ТОО «МАЭК» разместил три лота: «5920004 Товарный газ на производство тепловой энергии для юридических лиц», «5920005 Товарный газ на производство электрической энергии» и «5920003 Товарный газ на производство тепловой энергии для населения».
В описании лотов говорится: «Заказчик – ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат»; наименование – газ природный; дополнительная характеристика – товарный газ на производство тепловой энергии для юридических лиц; количество – 426 134,465 тысяч кубометров; плановая сумма – 9 968 052 178,39 тенге. Еще 31 830 571 855,59 тенге «МАЭК» планирует потратить на покупку 1 546 539 тысяч кубометров товарного газа на производство электрической энергии и 935 707 134,96 тенге – на покупку 129 896 тысяч кубометров товарного газа для производства тепловой энергии для населения.
Во всех трех лотах суммы разыгрываемых энергокомбинатом средств рассчитаны на один год.
Напомним, в ноябре прошлого года МАЭК передали в собственность акимата Мангистауской области.
Информацию о проведении конкурса разместили на сайте государственных закупок 23 февраля 2023 года. Прием заявок на участие в конкурсе завершится 28 марта. ТОО «МАЭК» разместил три лота: «5920004 Товарный газ на производство тепловой энергии для юридических лиц», «5920005 Товарный газ на производство электрической энергии» и «5920003 Товарный газ на производство тепловой энергии для населения».
В описании лотов говорится: «Заказчик – ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат»; наименование – газ природный; дополнительная характеристика – товарный газ на производство тепловой энергии для юридических лиц; количество – 426 134,465 тысяч кубометров; плановая сумма – 9 968 052 178,39 тенге. Еще 31 830 571 855,59 тенге «МАЭК» планирует потратить на покупку 1 546 539 тысяч кубометров товарного газа на производство электрической энергии и 935 707 134,96 тенге – на покупку 129 896 тысяч кубометров товарного газа для производства тепловой энергии для населения.
Во всех трех лотах суммы разыгрываемых энергокомбинатом средств рассчитаны на один год.
Напомним, в ноябре прошлого года МАЭК передали в собственность акимата Мангистауской области.