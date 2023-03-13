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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:40

Просмотров: 571

ТОО «МАЭК» планирует потратить более 40 миллиардов тенге на покупку газа в 2023 году

ТОО «МАЭК» объявил тендер на приобретение товарного газа на производство тепловой энергии для юридических лиц и населения. Энергокомбинат планирует потратить за год более 40 миллиардов тенге на покупку товарного газа.

Фото из архива
На портале государственных закупок ТОО «МАЭК» объявил тендер на приобретение товарного газа на производство тепловой энергии для юридических лиц и населения.

Информацию о проведении конкурса разместили на сайте государственных закупок 23 февраля 2023 года. Прием заявок на участие в конкурсе завершится 28 марта. ТОО «МАЭК» разместил три лота: «5920004 Товарный газ на производство тепловой энергии для юридических лиц», «5920005 Товарный газ на производство электрической энергии» и «5920003 Товарный газ на производство тепловой энергии для населения».

ТОО «МАЭК» планирует потратить более 40 миллиардов тенге на покупку газа в 2023 году


В описании лотов говорится: «Заказчик – ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат»; наименование – газ природный; дополнительная характеристика – товарный газ на производство тепловой энергии для юридических лиц; количество – 426 134,465 тысяч кубометров; плановая сумма – 9 968 052 178,39 тенге. Еще 31 830 571 855,59 тенге «МАЭК» планирует потратить на покупку 1 546 539 тысяч кубометров товарного газа на производство электрической энергии и 935 707 134,96 тенге – на покупку 129 896 тысяч кубометров товарного газа для производства тепловой энергии для населения.

Во всех трех лотах суммы разыгрываемых энергокомбинатом средств рассчитаны на один год.

Напомним, в ноябре прошлого года МАЭК передали в собственность акимата Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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Al Neri (Посетители) Сегодня, 14:58
Мне кажется сумма на 12% больше, на госзакупе все цены без НДС.

Не удивительно, в общем-то, если станции у МАЭК газовые.
 
 

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