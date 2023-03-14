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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:24

Просмотров: 1736

Суд оправдал нескольких фигурантов «коммунального» ОПГ энергетиков в Мангистау

Приговор суда первой инстанции в отношении девяти фигурантов дела отменили. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Иллюстративное фото с сайта kaztag.kz
Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда 24 февраля рассмотрела дело по апелляционному ходатайству прокурора и апелляционным жалобам адвокатов касательно приговора, вынесенного руководителям и сотрудникам энергопроизводящих, энергопередающих и энергоснабжающих организаций в августе 2022 года.

Суд признал всех фигурантов дела виновными в рейдерстве, хищении чужого имущества, уклонении от уплаты налогов и еще по нескольким статьям, вследствие чего им было назначено наказание в виде лишения свободы на различные сроки – от пяти до семи лет.

- Не согласившись с постановлением приговора, прокурор подал апелляционное ходатайство, указывая, что судом первой инстанции не дана правильная оценка деяниям осужденных. Просил признать виновными всех фигурантов дела и назначить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В апелляционных жалобах осужденные и их адвокаты просили приговор отменить и вынести оправдательное решение, - пояснили в пресс-службе суда.

Судебной коллегией установлено, что в ходе сбора доказательств были нарушены нормы уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в связи с чем доказательства по делу, такие как заключение специалиста, материалы системы оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий признаны недопустимыми.

По решению апелляционной судебной коллегии приговор суда первой инстанции в отношении девяти человек отменен и вынесен новый оправдательный приговор, в котором все осуждённые признаны невиновными и оправданы за отсутствием в деяниях состава уголовного правонарушения.

- Постановлением апелляционной коллегии приговор в части осуждения двух фигурантов за кражу оставлен без изменения; действия одного из фигурантов дела переквалифицированы по другой части статьи 361 Уголовного кодекса РК (злоупотребление должностными полномочиями); апелляционное ходатайство и апелляционные жалобы троих осужденных удовлетворены частично, а апелляционные жалобы остальных осужденных и адвокатов удовлетворены полностью, - заключили в суде.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что в Актау вынесли приговор членам «коммунальной» ОПГ энергетиков.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 6 )

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Al Neri (Посетители) Сегодня, 15:36
О знаменитые деятели Альянсэнергоснаб на свободе и совсем ни в чем неуиновные.

Чет мне этот Жана Казахстан перестает нравиться.

Оправдание по рейдерству это вообще как? К вам придут отберут имущество бизнес, а потом добрый суд скажет, что никто ничего не забирал? Какие еще доказательства нужны?
 
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 Sir S (Посетители) Сегодня, 13:21
Теперь у них есть полное право восстановиться на прежней должности. Весело.
 
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  • arelav_74
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 Ed Word (Посетители) Сегодня, 13:09
Судей, прокуроров и акимов назначают конкретные люди, а платит за все народ! Рейдернули, замутили тарифы, незаконно обогатились, мутки могут быть разные, а за все по счетам заплатили люди со своего кармана. Затем за это нет наказания и возмещения, народ недоумевает какую пользу получили люди-плательщики от служащих которые сделали вот так свою работу что нет справедливого взыскания, поэтому зачастую народ и недоволен властью благодаря таким вот служащим, терпит и ждет с надеждой справедливый Казахстан, но видать у каждого свое понятие о справедливости и поэтому все так произошло... Но сейчас вроде бы время действовать и если это так не просто на словах, то не важно как, но "вор должен сидеть в тюрьме, вот что людей интересует" - Жиглов. Мир всем!
 
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 arelav_74 (Посетители) Сегодня, 12:51
И это "Нью Казахстан"??? Вот как этим верить? Цирк не далеко уехал...

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:35
получается им дали еще один шанс ограбить народ, но уже более скрытно!
 
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 Akmurzin (Посетители) Сегодня, 11:41
Ну то есть, я правильно понял: суд вынес решение , прокурор (обвинитель если что), с его подачи это решение было как бы отменено, и в этот момент выясняется что следствие допустило ошибки?

Схема почти как с электроснабжением lol
 
 

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