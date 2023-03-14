Суд оправдал нескольких фигурантов «коммунального» ОПГ энергетиков в Мангистау

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Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда 24 февраля рассмотрела дело по апелляционному ходатайству прокурора и апелляционным жалобам адвокатов касательно приговора, вынесенного руководителям и сотрудникам энергопроизводящих, энергопередающих и энергоснабжающих организаций в августе 2022 года.
Суд признал всех фигурантов дела виновными в рейдерстве, хищении чужого имущества, уклонении от уплаты налогов и еще по нескольким статьям, вследствие чего им было назначено наказание в виде лишения свободы на различные сроки – от пяти до семи лет.
- Не согласившись с постановлением приговора, прокурор подал апелляционное ходатайство, указывая, что судом первой инстанции не дана правильная оценка деяниям осужденных. Просил признать виновными всех фигурантов дела и назначить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В апелляционных жалобах осужденные и их адвокаты просили приговор отменить и вынести оправдательное решение, - пояснили в пресс-службе суда.
Судебной коллегией установлено, что в ходе сбора доказательств были нарушены нормы уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в связи с чем доказательства по делу, такие как заключение специалиста, материалы системы оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий признаны недопустимыми.
По решению апелляционной судебной коллегии приговор суда первой инстанции в отношении девяти человек отменен и вынесен новый оправдательный приговор, в котором все осуждённые признаны невиновными и оправданы за отсутствием в деяниях состава уголовного правонарушения.
- Постановлением апелляционной коллегии приговор в части осуждения двух фигурантов за кражу оставлен без изменения; действия одного из фигурантов дела переквалифицированы по другой части статьи 361 Уголовного кодекса РК (злоупотребление должностными полномочиями); апелляционное ходатайство и апелляционные жалобы троих осужденных удовлетворены частично, а апелляционные жалобы остальных осужденных и адвокатов удовлетворены полностью, - заключили в суде.
Напомним, в прошлом году сообщалось, что в Актау вынесли приговор членам «коммунальной» ОПГ энергетиков.
Михаил Одинцов
Суд признал всех фигурантов дела виновными в рейдерстве, хищении чужого имущества, уклонении от уплаты налогов и еще по нескольким статьям, вследствие чего им было назначено наказание в виде лишения свободы на различные сроки – от пяти до семи лет.
- Не согласившись с постановлением приговора, прокурор подал апелляционное ходатайство, указывая, что судом первой инстанции не дана правильная оценка деяниям осужденных. Просил признать виновными всех фигурантов дела и назначить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В апелляционных жалобах осужденные и их адвокаты просили приговор отменить и вынести оправдательное решение, - пояснили в пресс-службе суда.
Судебной коллегией установлено, что в ходе сбора доказательств были нарушены нормы уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в связи с чем доказательства по делу, такие как заключение специалиста, материалы системы оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий признаны недопустимыми.
По решению апелляционной судебной коллегии приговор суда первой инстанции в отношении девяти человек отменен и вынесен новый оправдательный приговор, в котором все осуждённые признаны невиновными и оправданы за отсутствием в деяниях состава уголовного правонарушения.
- Постановлением апелляционной коллегии приговор в части осуждения двух фигурантов за кражу оставлен без изменения; действия одного из фигурантов дела переквалифицированы по другой части статьи 361 Уголовного кодекса РК (злоупотребление должностными полномочиями); апелляционное ходатайство и апелляционные жалобы троих осужденных удовлетворены частично, а апелляционные жалобы остальных осужденных и адвокатов удовлетворены полностью, - заключили в суде.
Напомним, в прошлом году сообщалось, что в Актау вынесли приговор членам «коммунальной» ОПГ энергетиков.
Михаил Одинцов