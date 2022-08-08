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ЛАДА.kz » Происшествия

Растегаева Тамара

Опубликовано: Вчера, 21:43

Просмотров: 1276

В Актау вынесли приговор членам «коммунальной» ОПГ энергетиков

Членам «коммунальной» организованной преступной группировки 8 августа вынесли приговоры. В разных уголовных преступлениях обвиняли 9 человек. В том числе, в хищении чужого имущества по предварительному сговору, вымогательстве группой лиц по предварительному сговору, отклонении от уплаты налогов, рейдерстве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Фото с сайта суда Мангистауской области
В суде установили, что преступная группировка по предварительному сговору похищала электрическую энергию. Подсудимые незаконно воздействовали на приборы учета на подстанциях «СКЗ», «Батыр», «Приозерный», «Рахат». Тем самым причинили ущерб в особо крупном размере ТОО «МАЭК-Казатомпром» и АО «МРЭК».

Помимо этого путём «вымогательства» и «рейдерства» по предварительному сговору двое подсудимых незаконно изъяли действующее ТОО.

- Кроме этого, подсудимый «Т» уклонился от уплаты налога, с использованием счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, - прокомментировали в Мангистауском областном суде.

Также двое подсудимых помимо хищения электроэнергии, еще и злоупотребили должностными полномочиями, причинив тяжкие последствия, в виде особо крупного ущерба.

Вина подсудимых по ряду статей была доказана показаниями потерпевших и свидетелей, а также наличием вещественных доказательств. По некоторым статьям члены коммунальной ОПГ оправданы в связи с отсутствием в их действиях составов уголовных правонарушений. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

По решению суда пять подсудимых признаны виновными по пункту 3 части 4 статьи 188 УК (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества) и им назначено по 5 лет лишения свободы.

Один из подсудимых также признан виновным по пункту 2 части 2 статьи 194 (вымогательство), пункту 1 части 2 статьи 249 (рейдерство), пункту 1 части 2 статьи 245 (уклонение от уплаты налогов) и пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества). В совокупности уголовных правонарушений ему в итоге назначено 7 лет лишения свободы.

Еще один подсудимый также признан виновным по статье 194 (вымогательство), по статье 249 (рейдерство) и статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества). Ему по совокупности уголовных правонарушений назначено 6 лет лишения свободы.

Следующий подсудимый признан виновным по статьям 188 (кража, то есть хищение чужого имущества), 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и 361 (злоупотребление должностными полномочиями). По совокупности уголовных правонарушений ему назначено 7 лет лишения свободы.

Еще один подсудимый получил 5 лет лишения свободы за то, что был признан виновным в хищение чужого имущества и злоупотреблении должностными полномочиями.

- Гражданский иск ТОО «МАЭК-Казатомпром» удовлетворен в полном объеме, в его пользу с подсудимых: «Ж», «Т», «Т», «А», «Б», «М» «Т» в солидарном порядке взыскано 35 780 670 тенге. Гражданский иск ГУ «Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» оставлен без рассмотрения. Имущества, то есть автотранспортные средства, принадлежащие ТОО «Электр жүйелері», «АльянсЭнергоСнаб-Актау», «АТЖ Power» обращены в доход государства, - сообщили в суде.

Напомним, почти три года длились расследования по делу коммунального ОПГ, в котором фигурировал и оказался на скамье подсудимых бывший руководитель предприятия «АльянсЭнергоСнаб-Актау» Абзал Тулемисов. Общую сумму ущерба, причиненную членами организованной преступной группировки энергетиков, следователи озвучили в более 500 миллионов тенге.



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