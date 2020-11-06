Департамент экономических расследований Мангистау: Ущерб от ОПГ энергетиков составил более 500 миллионов тенге

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По данным пресс-службы ДЭР региона, общая сумма ущерба, причиненная членами организованной преступной группировки энергетиков, составила более 500 миллионов тенге. По делу обвиняются девять человек.
В целях возмещения ущерба наложены аресты на имущество подозреваемых и их банковские счета на сумму более 110 миллионов тенге.
- ДЭР региона 19 октября завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении членов ОПГ в составе руководителей и должностных лиц ТОО «МАЭК-Казатомпром», ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», ТОО «Электр Жуйелери», ГКП «Мангистауэнерго», ГКП «Озенэнергосервис» по фактам создания и участия в ОПГ. Следствием установлено, что члены ОПГ, вступив в сговор с директором ГКП «Мангистауэнерго» и лицами, обладающими специальными познаниями в области энергетики, в период с марта по октябрь 2019 года в Мунайлинском районе и Жанаозене на доучетных шинах производили закорачивание напряженческих и токовых цепей учета в подстанциях, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, что дело в отношении членов «коммунальной» организованной преступной группировки 28 октября поступило в суд.
Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 4 статьи 189, пунктами 1 и 2 части 4 статьи 194, пунктом 2 части 3 статьи 218, частью 3 статьи 245, пунктом 1 части 3 статьи 249, частью 1 статьи 262 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).
В целях возмещения ущерба наложены аресты на имущество подозреваемых и их банковские счета на сумму более 110 миллионов тенге.
- ДЭР региона 19 октября завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении членов ОПГ в составе руководителей и должностных лиц ТОО «МАЭК-Казатомпром», ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», ТОО «Электр Жуйелери», ГКП «Мангистауэнерго», ГКП «Озенэнергосервис» по фактам создания и участия в ОПГ. Следствием установлено, что члены ОПГ, вступив в сговор с директором ГКП «Мангистауэнерго» и лицами, обладающими специальными познаниями в области энергетики, в период с марта по октябрь 2019 года в Мунайлинском районе и Жанаозене на доучетных шинах производили закорачивание напряженческих и токовых цепей учета в подстанциях, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, что дело в отношении членов «коммунальной» организованной преступной группировки 28 октября поступило в суд.
Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 4 статьи 189, пунктами 1 и 2 части 4 статьи 194, пунктом 2 части 3 статьи 218, частью 3 статьи 245, пунктом 1 части 3 статьи 249, частью 1 статьи 262 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).