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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 15:21

Просмотров: 5852

Департамент экономических расследований Мангистау: Ущерб от ОПГ энергетиков составил более 500 миллионов тенге

Подробности расследования рассказали в департаменте экономических расследований Мангистауской области (ДЭР).

Фото из архива
По данным пресс-службы ДЭР региона, общая сумма ущерба, причиненная членами организованной преступной группировки энергетиков, составила более 500 миллионов тенге. По делу обвиняются девять человек.

В целях возмещения ущерба наложены аресты на имущество подозреваемых и их банковские счета на сумму более 110 миллионов тенге.

- ДЭР региона 19 октября завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении членов ОПГ в составе руководителей и должностных лиц ТОО «МАЭК-Казатомпром», ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», ТОО «Электр Жуйелери», ГКП «Мангистауэнерго», ГКП «Озенэнергосервис» по фактам создания и участия в ОПГ. Следствием установлено, что члены ОПГ, вступив в сговор с директором ГКП «Мангистауэнерго» и лицами, обладающими специальными познаниями в области энергетики, в период с марта по октябрь 2019 года в Мунайлинском районе и Жанаозене на доучетных шинах производили закорачивание напряженческих и токовых цепей учета в подстанциях, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что дело в отношении членов «коммунальной» организованной преступной группировки 28 октября поступило в суд.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 4 статьи 189, пунктами 1 и 2 части 4 статьи 194, пунктом 2 части 3 статьи 218, частью 3 статьи 245, пунктом 1 части 3 статьи 249, частью 1 статьи 262 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).



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Комментарии ( 8 )

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 tolk (Посетители) Вчера, 19:03
А я думал мошенников с ЭнергоХАПа за ОДН и бешенные тарифы накажут, а тут махинации с счётчиком замутили.
 
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 Абвгд (Посетители) Вчера, 18:33
А признают незаконной эту ,,прокладку,,? Есть производитель, есть потребитель, зачем существуют эти ,,прокладки,,?
 
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Добрыня (Посетители) Вчера, 18:25
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 bekenova (Посетители) Вчера, 17:46
ни имен ни фамилий, потому что они скоро на повышение пойдут, причем стремительно
 
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 Имярек (Посетители) Вчера, 17:27
WEL,
Согласен полностью! Ни Имен,фамилий.
Есть только местоимение множественного числа " они"!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Космос (Посетители) Вчера, 16:09
500 миллионов это то, что не удалось "замазать", по статистике выявленный ущерб составляет 10-15% от общего ущерба...
Улыбаемся и машем - скоро амнистия
 
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 WEL (Посетители) Вчера, 15:56
Всё продумано ....скоро амнистия draznilka
 
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 asnural (Посетители) Вчера, 15:44
Самая дорогая электроэнергия по стране в Актау...беспредел
 
 

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