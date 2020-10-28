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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:15

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В Мангистау завершили расследование в отношении создавших ОПГ энергетиков

Дело в отношении членов «коммунальной» организованной преступной группировки поступило в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Иллюстративное фото с сайта knews.kg
В Специализированный межрайонный уголовный суд сегодня, 28 октября, поступило дело в отношении создателей и участников организованной преступной группировки, которые подозреваются в хищении при сборе денежных средств за электроэнергию с потребителей Мангистауской области.

Изначально подозреваемых было пятеро - должностные лица товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром», ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и ТОО «Электр Жуйелери». Теперь фигурантов дела - девять. Под стражей находятся пятеро из них, четверо - под домашним арестом.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 4 статьи 189, пунктами 1 и 2 части 4 статьи 194, пунктом 2 части 3 статьи 218, частью 3 статьи 245, пунктом 1 части 3 статьи 249, частью 1 статьи 262 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).

- Дата заседания суда пока неизвестна, - добавили в пресс-службе областного суда.

Напомним, год назад сообщалось, что началось досудебное расследование в отношении должностных лиц товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром», ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и ТОО «Электр Жуйелери» по факту создания, руководства и участия в организованной преступной группе.

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