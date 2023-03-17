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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:58

Просмотров: 807

Слухи о строительстве жилого комплекса вместо обещанной школы прокомментировали в акимате Актау

Жители 19 микрорайона Актау обеспокоены начавшейся стройкой объекта, где должны были разместить новую школу. По словам людей, вместо обещанного учреждения образования для учеников на его месте строят жилой комплекс. Эту информацию опровергли в Актауском городском акимате.

Иллюстративное фото
В 19 микрорайоне Актау строят вместо обещанной школы многоэтажный жилой дом. Такую информацию сообщили в редакцию Lada.kz горожане.

В Актауском городском акимате сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

- На данном участке планируется строительство школы по программе «Жайлы мектеп». Данные меры приняты из-за дефицита ученических мест. Информация об изменении целевого назначения земельного участка не соответствует действительности. Просим не распространять недостоверную информацию. В случае возникновения вопросов жители региона могут обратиться в Telegram-чат акима Мангистауской области, - сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата.



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Комментарии ( 1 )

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  • ЛШП
 шевченко (Посетители) Сегодня, 17:24
Написно: "Данные меры приняты для дефицита ученических мест." Если это не описка, то всё идёт по плану

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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