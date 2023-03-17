Слухи о строительстве жилого комплекса вместо обещанной школы прокомментировали в акимате Актау

В 19 микрорайоне Актау строят вместо обещанной школы многоэтажный жилой дом. Такую информацию сообщили в редакцию Lada.kz горожане.



В Актауском городском акимате сообщили, что эта информация не соответствует действительности.



- На данном участке планируется строительство школы по программе «Жайлы мектеп». Данные меры приняты из-за дефицита ученических мест. Информация об изменении целевого назначения земельного участка не соответствует действительности. Просим не распространять недостоверную информацию. В случае возникновения вопросов жители региона могут обратиться в Telegram-чат акима Мангистауской области, - сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата.