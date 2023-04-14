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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:31

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В КМГ рассказали о деталях переговоров с протестующими нефтяниками из Жанаозена

Главным требованием экс-сотрудников «БерАли Мангистау Company» является трудоустройство в штат АО «Озенмунайгаз». В АО НК «КазМунайГаз» заявили, что это условие является заведомо невыполнимым, так как в очереди на работу стоят девять тысяч человек.

Фото Sputnik / Владислав Воднев
Требования бывших сотрудников компании «БерАли Мангистау Company» рассматривает специальная рабочая комиссия, куда вошли представители Министерства энергетики, Министерства труда и социальной защиты населения РК, АО ФНБ «Самрук-Казына», АО НК «КазМунайГаз», а также инициативная группа компании «БерАли Мангистау Company», состоящая из 10 человек.

По данным пресс-службы АО НК «КазМунайГаз», с 11 апреля были проведены три заседания рабочей комиссии.

- Главным требованием экс-сотрудников «БерАли» является трудоустройство в штат АО «Озенмунайгаз». До инициативной группы было доведено, что данное условие является заведомо невыполнимым. Было отмечено, что в очереди на работу в организацию стоят девять тысяч человек, которые согласно принятым алгоритмам работают в коммунальных компаниях и после появления вакансии в порядке очередности трудоустраиваются в АО «Озенмунайгаз». Таким образом, требования переговорщиков идут вразрез с интересами и правами жителей города, - сообщили в Нацкомпании.

Что касается тендерных процедур, то по вопросу обеспечения долгосрочного закупа, представители КМГ выразили готовность заключать контракты по схеме «3+2». Это значит, что договоры будут заключаться на три года с правом продления на дополнительные два года.

- По отдельным позициям требования бывших работников БерАли изменились: в частности, был озвучен вариант с передачей дополнительных объемов подземных ремонтных работ в частные компании «Бургылау» и «Мунайфилдсервис» с последующим трудоустройством в них экс-сотрудников БерАли. Однако после проведённых предварительных переговоров руководством данных компаний было высказано отсутствие заинтересованности в расширении данного вида деятельности ввиду неполной загрузки собственных бригад. По созданию независимой комиссии по вопросам условий охраны и организации труда, применения единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС) и тендерных процедур представителями государственных органов была выражена готовность рассмотреть данный вопрос и предоставить ответ после согласования с заинтересованными органами повестки и состава комиссии, - говорится в сообщении АО НК «КазМунайГаз».

Представителями КМГ была подтверждена готовность трудоустройства всех экс-сотрудников БерАли с сохранением заработной платы и социального пакета в компанию, которая определена победителем в результате конкурса.

Обсуждение вышеуказанных вопросов продолжается, и стороны заинтересованы в достижении соглашения в рамках действующего законодательства.

Напомним, 11 апреля в Астане за несанкционированный митинг задержали рабочих из Жанаозена, собравшихся у здания Минэнерго. Все они бывшие работники компании «БерАли Мангистау Company», ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО «ОзенМунайГаз», дочерней компании КМГ. 1 апреля им предложили перейти в другую компанию, но люди отказались от таких условий, настаивая на отмене результатов тендера.



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