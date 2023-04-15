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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:54

Просмотров: 507

Проголосуй: кто займется ремонтом футбольного поля в центре Актау

Вопрос финансирования ремонта спортивной площадки в 11 микрорайоне перенесен на следующий год.

Фото автора
Обратить внимание чиновников на состояние покрытия футбольного поля и ограждения просили жильцы домов №№ 36, 37, 39 и 40 в 11 микрорайоне. Единственная площадка, как отмечают жители, давно требует восстановления.

Проголосуй: кто займется ремонтом футбольного поля в центре Актау

Проголосуй: кто займется ремонтом футбольного поля в центре Актау


В городском акимате заявили, что благоустройство данного футбольного поля планируется в рамках «Бюджета народного участия» (БНУ). Это программа, в рамках которой жители могут предлагать свои идеи в плане ее благоустройства.

- Финансирование запланировано на следующий год. Проект благоустройства находится на стадии голосования, - ответили в акимате.


Принять участие в электронном голосовании можно на официальном интернет-ресурсе по представленным проектным предложениям «Бюджет народного участия» в срок до 24 апреля 2023 года.

В конце же прошлого года в городском акимате уверяли, что данная футбольная площадка включена в список требующих ремонта, и работы будут проводиться в этом году.

Проголосуй: кто займется ремонтом футбольного поля в центре Актау



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