Проголосуй: кто займется ремонтом футбольного поля в центре Актау

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Обратить внимание чиновников на состояние покрытия футбольного поля и ограждения просили жильцы домов №№ 36, 37, 39 и 40 в 11 микрорайоне. Единственная площадка, как отмечают жители, давно требует восстановления.
В городском акимате заявили, что благоустройство данного футбольного поля планируется в рамках «Бюджета народного участия» (БНУ). Это программа, в рамках которой жители могут предлагать свои идеи в плане ее благоустройства.
Принять участие в электронном голосовании можно на официальном интернет-ресурсе по представленным проектным предложениям «Бюджет народного участия» в срок до 24 апреля 2023 года.
В конце же прошлого года в городском акимате уверяли, что данная футбольная площадка включена в список требующих ремонта, и работы будут проводиться в этом году.
В городском акимате заявили, что благоустройство данного футбольного поля планируется в рамках «Бюджета народного участия» (БНУ). Это программа, в рамках которой жители могут предлагать свои идеи в плане ее благоустройства.
- Финансирование запланировано на следующий год. Проект благоустройства находится на стадии голосования, - ответили в акимате.
Принять участие в электронном голосовании можно на официальном интернет-ресурсе по представленным проектным предложениям «Бюджет народного участия» в срок до 24 апреля 2023 года.
В конце же прошлого года в городском акимате уверяли, что данная футбольная площадка включена в список требующих ремонта, и работы будут проводиться в этом году.
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