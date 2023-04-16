Обматерила полицейского: женщину наказали в Бейнеу

Уголовное дело в отношении жительницы села Бейнеу рассматривалось в районном суде.



Установлено, что гражданка находилась в состоянии алкогольного опьянения во дворе своего дома и вела себя неадекватно. Соседи вызвали полицейских. Когда подъехали стражи порядка, она демонстративно выражалась нецензурной бранью в адрес одного из них, проигнорировав его требования. На нее оформили протокол.



Состоялся суд. Женщину признали виновной по части 1 статьи 378 УК РК (Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей. Ей назначено наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 40 часов.



Приговор суда вступил в законную силу.