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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 14:31

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Покушать и не умереть! Поддельные медкнижки, просроченные продукты и стафилококк обнаружены в ходе проверки точки общепита в Актау

В ходе проверки заведения, в котором 16 посетителей получили пищевое отравление, выяснилось, что у 20 сотрудников были подделаны санитарные книжки, у четверых их не было вовсе. Также у семи работников заведения был обнаружен стафилококк. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщил Асылбек Шаров, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта inbusiness.kz
Асылбек Шаров рассказал, что состояние людей, получивших отравление на ауызашар в ресторане одной из гостиниц Актау, сегодня стабильное. Они получили соответствующее лечение в больнице.

После инцидента 21 сотрудник ресторана прошли проверку, в результате анализов у семи обнаружили стафилококк. Помимо этого, в связи с выявлением поддельных медицинских книжек у 20 сотрудников и отсутствием таковых у четверых из них, 24 человека отстранили от работы.

- В ходе проверки комиссия выявила и ликвидировала 73 вида продукции весом 220 килограммов с истекшим сроком годности. В соответствии с частью 2 статьи 425 Кодекса «Об административных правонарушениях» за допущение грубых нарушений санитарных требований, выявленных в результате проведения внеплановых санитарно-эпидемиологических проверок и действий, и повлекших причинение вреда здоровью человека, в адрес управления полиции города направлено письмо с целью выявления признаков уголовно-наказуемого деяния, - сказал Асылбек Шаров.

Спикер отметил, что при выявлении или обнаружении несоответствующей сроку годности продукции нужно в письменном виде и с указанием конкретных фактов направить заявление в Актауское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау произошло массовое отравление медиков: 16 врачей попали в больницу после ауызашара в одном из ресторанов.



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