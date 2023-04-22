Проверка деятельности «Озенмунайгаз» продлится несколько недель

- В целом проверка деятельности компании АО «Озенмунайгаз» продлится в течение нескольких недель. В ближайшем будущем ожидаются встречи рабочей группы с коллективами 67 нефтедобывающих и нефтесервисных организаций, - отметили в АО НК «КазМунайГаз».

Прошло второе заседание специальной рабочей группы, прибывшей в Жанаозен для анализа имеющихся проблем на предприятиях города.В ходе заседания было принято решение о её разделении на две подгруппы: первая будет специализироваться на проверке финансово-хозяйственной и закупочной деятельности, а вторая будет вести коммуникации с фокус-группами и рабочими коллективами с целью выявления наиболее актуальных проблем.Во время совещания генеральный директор АО «Озенмунайгаз» Нурдаулет Килыбай отметил, что в случае выявления рабочей группой грубых нарушений в компании будут проведены кадровые перестановки.Вместе с тем, после совещания представители АО НК «КазМунайГаз» приступили к работе по анкетированию местных рабочих и посетили ряд производственных объектов компании.В частности, члены рабочей группы побывали в управлении химизации и экологии, а также в управлении по перекачке нефти. Работники рассказали о необходимости обновления ряда технических установок, а также поделились проблемой дефицита квалифицированных кадров.Со своей стороны представители АО НК «Казмунайгаз» выразили готовность внести необходимые изменения по улучшению трудовых условий и обновлению инфраструктуры компании АО «Озенмунайгаз».В этот же день руководитель рабочей группы, заместитель Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Даулетжан Хасанов, провел встречу с экс-работниками компании «БерАли Мангистау Company», находящимися в Жанаозене. Он озвучил предложения по трудоустройству бывших сотрудников «БерАли» с сохранением заработных плат, социального пакета и дальнейшим заключением долгосрочных трудовых договоров.Для подтверждения сказанного участники встречи были ознакомлены с соответствующим протоколом.