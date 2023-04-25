Спасатели Мангистау: В сёлах Кызан и Тущыкудык землетрясение длилось около 10 секунд

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Сегодня, 25 апреля, текущего года в 13:56 (время Астаны) в управление кризисными ситуациями департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области поступило сообщение о том, что в сёлах Кызан и Тущыкудык произошло землетрясение длительностью около 10 секунд.
- По информации Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ) 25 апреля в 13:24 (время Астаны) в сёлах Кызан и Тущыкудык ощущалось землетрясение магнитудой 2-3 балла,- отметили в ведомстве.
Напомним, жители Актау почувствовали землетрясение.
- По информации Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ) 25 апреля в 13:24 (время Астаны) в сёлах Кызан и Тущыкудык ощущалось землетрясение магнитудой 2-3 балла,- отметили в ведомстве.
Напомним, жители Актау почувствовали землетрясение.
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