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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:56

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Прокуратура выступила с предупреждением к участникам голодовки в Жанаозене

Прокуратура Мангистауской области прокомментировала действия жителей Жанаозена, которые объявили голодовку с требованием трудоустроить их в нефтегазовый сектор в обход общей очереди.

Фото жителей Жанаозена
В прокуратуре Мангистауской области считают действия некоторых участников голодовки провокационными.

- Их действия отдельными лицами сопровождаются провокационными заявлениями и противоправными комментариями пользователей социальных сетей. Действия собравшихся противоречат требованиям Закона РК «О порядке организации и проведения мирных собраний». Органами прокуратуры разъяснено об установленной ответственности за организацию и участие в таких акциях, - отмечает прокуратура Мангистауской области.

В надзорном ведомстве призвали не допускать нарушения требований законодательства «О порядке организации и проведения мирных собраний и митингов в Республике Казахстан».

- Массовые публичные мероприятия должны проводиться с принятием мер, исключающих препятствия нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения населения, с предварительным уведомлением и получением разрешения местных исполнительных органов в специально отведённых для этого местах. Кроме того, некоторые граждане проводят религиозные обряды в местах, запрещённых законом. Это противоречит требованиям законодательства, за что предусмотрена административная ответственность по статье 490 КоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях). В этой связи необходимо неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться провокациям и отказаться от организации и участия в незаконных акциях, а также от публичного призыва участия в них. В случае нарушения этих требований официально предупреждаем, что предусмотрена административная (статьи 434, 488, 490, 667) и уголовная (статьи 274 и 400) ответственности, - добавили в прокуратуре.

Напомним, 3 мая безработные объявили голодовку в Жанаозене. Позже местные власти сообщили, что сотрудниками акимата Жанаозена было предложено собравшимся трудоустроиться на имеющиеся рабочие места и ждать подхода своей очереди в рамках алгоритма трудоустройства в нефтегазовый сектор, однако безработные безапелляционно потребовали трудоустройство в АО «Озенмунайгаз» в обход общей очереди.

- Данное требование является нечестным и несправедливым по отношению к другим жителям города, ждущим своей очереди, большинство из которых в данный момент работают в других сферах, - отметили в акимате Жанаозена.



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