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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 19:07

Просмотров: 1204

Акимат: Объявившим голодовку безработным в Жанаозене предложены вакансии с зарплатой до 280 тысяч тенге

Объявившим голодовку безработным в Жанаозене были предложены вакансии с зарплатой от 140 до 280 тысяч тенге, сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области со ссылкой на пресс-службу акимата Жанаозена.

Фото Центра общественных коммуникаций
Объявившим голодовку жителям Жанаозена были предложены различные варианты трудоустройства в рамках региональной программы «Жұмыс жасаймын». В пресс-службе акимата Жанаозена сообщили, что жители могли работать и одновременно ждать своей очереди по трудоустройству в нефтяную отрасль.

- В данный момент 13 компаний в Жанаозене предложили более 200 готовых различных вакансий, таких как: архитектор, инженер производства, оператор Call-центра, кассир-бухгалтер, работник столовой, автослесарь, менеджер, разнорабочий, электрик, менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, продавец, уборщик, администратор, горничная и другие, - сообщили в пресс-службе акимата Жанаозена.

Максимальная заработная плата у предложенных вакансий, как говорят в акимате, 280 тысяч тенге, минимальная 140 тысяч, в зависимости от должности и наличия квалификации.

- Для большинства имеющихся вакансий не обязательно иметь высшее образование. Сотрудниками акимата Жанаозена было предложено собравшимся трудоустроиться на имеющиеся рабочие места и ждать подхода своей очереди в рамках алгоритма трудоустройства в нефтегазовый сектор, однако безработные безапелляционно потребовали трудоустройство в АО «Озенмунайгаз» в обход общей очереди. Данное требование является нечестным и несправедливым по отношению к другим жителям города, ждущим своей очереди, большинство из которых в данный момент работают в других сферах, - сообщили в пресс-службе акимата Жанаозена.

Напомним, безработные объявили голодовку в Жанаозене.



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Комментарии ( 2 )

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svetofor (Посетители) Вчера, 23:20
Товарищи образумьтесь. Может хватит уже бастовать ???
 
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ZOLO (Посетители) Вчера, 19:14
600 долларов меньше чем пособия по безработице в развитых странах .
 
 

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