Акимат: Объявившим голодовку безработным в Жанаозене предложены вакансии с зарплатой до 280 тысяч тенге

Фото Центра общественных коммуникаций
Объявившим голодовку жителям Жанаозена были предложены различные варианты трудоустройства в рамках региональной программы «Жұмыс жасаймын». В пресс-службе акимата Жанаозена сообщили, что жители могли работать и одновременно ждать своей очереди по трудоустройству в нефтяную отрасль.
- В данный момент 13 компаний в Жанаозене предложили более 200 готовых различных вакансий, таких как: архитектор, инженер производства, оператор Call-центра, кассир-бухгалтер, работник столовой, автослесарь, менеджер, разнорабочий, электрик, менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, продавец, уборщик, администратор, горничная и другие, - сообщили в пресс-службе акимата Жанаозена.
Максимальная заработная плата у предложенных вакансий, как говорят в акимате, 280 тысяч тенге, минимальная 140 тысяч, в зависимости от должности и наличия квалификации.
- Для большинства имеющихся вакансий не обязательно иметь высшее образование. Сотрудниками акимата Жанаозена было предложено собравшимся трудоустроиться на имеющиеся рабочие места и ждать подхода своей очереди в рамках алгоритма трудоустройства в нефтегазовый сектор, однако безработные безапелляционно потребовали трудоустройство в АО «Озенмунайгаз» в обход общей очереди. Данное требование является нечестным и несправедливым по отношению к другим жителям города, ждущим своей очереди, большинство из которых в данный момент работают в других сферах, - сообщили в пресс-службе акимата Жанаозена.
Напомним, безработные объявили голодовку в Жанаозене.
- В данный момент 13 компаний в Жанаозене предложили более 200 готовых различных вакансий, таких как: архитектор, инженер производства, оператор Call-центра, кассир-бухгалтер, работник столовой, автослесарь, менеджер, разнорабочий, электрик, менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, продавец, уборщик, администратор, горничная и другие, - сообщили в пресс-службе акимата Жанаозена.
Максимальная заработная плата у предложенных вакансий, как говорят в акимате, 280 тысяч тенге, минимальная 140 тысяч, в зависимости от должности и наличия квалификации.
- Для большинства имеющихся вакансий не обязательно иметь высшее образование. Сотрудниками акимата Жанаозена было предложено собравшимся трудоустроиться на имеющиеся рабочие места и ждать подхода своей очереди в рамках алгоритма трудоустройства в нефтегазовый сектор, однако безработные безапелляционно потребовали трудоустройство в АО «Озенмунайгаз» в обход общей очереди. Данное требование является нечестным и несправедливым по отношению к другим жителям города, ждущим своей очереди, большинство из которых в данный момент работают в других сферах, - сообщили в пресс-службе акимата Жанаозена.
Напомним, безработные объявили голодовку в Жанаозене.