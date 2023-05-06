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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:27

Просмотров: 1191

Спустя 10 лет поисков житель Бейнеу нашел могилу погибшего при освобождении Ленинградской области дяди

После десятков лет поисков, несмотря на неудачи, житель Бейнеуского района Мангистауской области Ахметкали Наренбаев, заместитель руководителя таможенного поста «Бейнеу» департамента государственных доходов региона, нашел могилу своего дяди за тысячи километров от Родины. Подробности рассказали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Истории о Великой Отечественной войне бережно хранит почти каждая семья. Кто-то потерял отца, а у кого-то без вести пропал дед или прадед. И часто люди даже не знают, где и когда погиб их родственник, где он похоронен, и не имеют возможности посетить его могилу. В наше время благодаря интернету можно изучить ранее недоступные материалы тех времен, и найти упоминание о своем близком человеке.

Ахметкали Наренбаев вместе с родственниками более 10 лет разыскивал хоть какую-то информацию о своем дяде. И вот поиски увенчались успехом. Благодаря сайту «Память народа» он наконец-то нашёл место захоронения своего предка. Оказалось, что он был захоронен в братской могиле в Новгородской (бывшей Ленинградской) области.

Спустя 10 лет поисков житель Бейнеу нашел могилу погибшего при освобождении Ленинградской области дяди


- Несчетное количество сынов так и не вернулись в родные семьи. Уходя на фронт, каждый из них мечтал об одном – поскорее увидеть близких. Но, увы, ужасы войны поглотили в себя миллионы душ молодых ребят. Так и случилось с красноармейцем Афуажаном Демегеновым. Он погиб, отважно сражаясь на поле сражения в Ленинградской области еще в 1942 году. Был похоронен в лесу. К сожалению, фамилия и имя были записаны неверно, и поэтому затерялся след, и долгие годы семья солдата не могла выяснить, где нашёл свой последний приют их отец, дед и прадед, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Спустя 80 лет родич посетил могилу своего предка, который отдал жизнь ради мира и благополучия нашего народа в борьбе с фашизмом.

Содействие и помощь родным солдата оказала администрация Медниковского сельского поселения Старорусского района во главе с Ивановой Юлией Валерьевной и особо одноклассница Ахметкали, проживающая в Санкт-Петербурге - Голощапова Лариса Геннадьевна (именно она взяла на себя львиную долю переписок, переговоры и организацию).

Спустя 10 лет поисков житель Бейнеу нашел могилу погибшего при освобождении Ленинградской области дяди


Ахметкали Наренбаев с товарищами, представителями администрации и комиссариата почтили память погибшего героя минутой молчания, возложили цветы к братской могиле героев на Воинском мемориальном захоронении.

История Ахметкали – яркий пример упорства и непреодолимого желания отыскать своего предка и увековечить его имя. Ведь сколько бы лет не прошло с той войны, пока жива память – живы те, кто нам дорог.



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Комментарии ( 2 )

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  • Purins
  • Empro
 svetofor (Посетители) Сегодня, 14:08
Светлая память погибшем. Они сражались с ...фашизмом...во имя нашего народа!!! Сколько Казахов отдали свои жизни в этой освободитедьной войне от ...фашисткой нечисти... И, что наша администрация в кавычках ...бедная...не желает почтить память погибших!!! Даже очень, очень обидно. Ведь кто не помнит своих предков тот считай ...сирота... А ведь организуют концерт с КДК им. Абая,,, что неужели бесплатно??? Я считаю ...салюту и шествию Бессмертного полка... Быть!!! У нас в городе всякие там...мажоры... себе на днюху делают салют.
Уважаемая редакция газеты Лада, прошу Вас организовать сбор средств на проведения...салюта... Я один из первых готов перечислить некую сумму на провидения ...салюта...И надеюсь многие хотели бы это сделать!!!
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 10:36
Эта история показывает, что нужен день победы, и хотя бы салют. В честь их подвигов и памяти, погибшим, победившим...


И не надо сюда приплетать Украину, Россию и т.д.
 
 

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