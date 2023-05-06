Спустя 10 лет поисков житель Бейнеу нашел могилу погибшего при освобождении Ленинградской области дяди

Истории о Великой Отечественной войне бережно хранит почти каждая семья. Кто-то потерял отца, а у кого-то без вести пропал дед или прадед. И часто люди даже не знают, где и когда погиб их родственник, где он похоронен, и не имеют возможности посетить его могилу. В наше время благодаря интернету можно изучить ранее недоступные материалы тех времен, и найти упоминание о своем близком человеке.Ахметкали Наренбаев вместе с родственниками более 10 лет разыскивал хоть какую-то информацию о своем дяде. И вот поиски увенчались успехом. Благодаря сайту «Память народа» он наконец-то нашёл место захоронения своего предка. Оказалось, что он был захоронен в братской могиле в Новгородской (бывшей Ленинградской) области.- Несчетное количество сынов так и не вернулись в родные семьи. Уходя на фронт, каждый из них мечтал об одном – поскорее увидеть близких. Но, увы, ужасы войны поглотили в себя миллионы душ молодых ребят. Так и случилось с красноармейцем Афуажаном Демегеновым. Он погиб, отважно сражаясь на поле сражения в Ленинградской области еще в 1942 году. Был похоронен в лесу. К сожалению, фамилия и имя были записаны неверно, и поэтому затерялся след, и долгие годы семья солдата не могла выяснить, где нашёл свой последний приют их отец, дед и прадед, - рассказали в пресс-службе ведомства.Спустя 80 лет родич посетил могилу своего предка, который отдал жизнь ради мира и благополучия нашего народа в борьбе с фашизмом.Содействие и помощь родным солдата оказала администрация Медниковского сельского поселения Старорусского района во главе с Ивановой Юлией Валерьевной и особо одноклассница Ахметкали, проживающая в Санкт-Петербурге - Голощапова Лариса Геннадьевна (именно она взяла на себя львиную долю переписок, переговоры и организацию).Ахметкали Наренбаев с товарищами, представителями администрации и комиссариата почтили память погибшего героя минутой молчания, возложили цветы к братской могиле героев на Воинском мемориальном захоронении.История Ахметкали – яркий пример упорства и непреодолимого желания отыскать своего предка и увековечить его имя. Ведь сколько бы лет не прошло с той войны, пока жива память – живы те, кто нам дорог.