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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 07:39

Просмотров: 5252

На родителей лицеистов пожаловались жители Актау

Родители школьников из IT-лицея, как утверждают жители 11 микрорайона, подъезжают ко входу в учебное заведение прямо по пешей зоне и тротуарам.

Фото жителей 11 микрорайона
Жители 11 микрорайона утверждают, что большинство родителей лицеистов на автомобилях забирают детей чуть ли не с порога школы, проезжая по аллее и бордюрам за домом №37 в 11 микрорайоне. При этом с другой стороны школы есть еще один вход с выходом на проезжую часть и автопарковка.

- Мы каждый день наблюдаем машины премиального класса, которые едут напрямик по тротуарам к школе. Здесь столько нарушителей, хоть организовывай пост полиции, - говорит жительница Айнаш.


На родителей лицеистов пожаловались жители Актау


Как говорят пенсионеры из дома № 31, они еще ни разу не видели, как полиция оформляла хоть одного нарушителя.

- Складывается впечатление, что на водителей дорогих автомобилей нет управы. Раз они ездят, не взирая на закон, значит он им не писан, - считают пенсионеры.


На родителей лицеистов пожаловались жители Актау


По подобным фактам в департаменте полиции советуют делать видеофиксацию и отправлять в чат акимата Мангистауской области в мессенджере Telegram.

В данном чате состоят и правоохранители, которые отслеживают ситуацию. Они обещают, что в отношении нарушителей будут приняты меры.

Напомним, в начале прошлого года полиция составила протокол на водителя Lada Largus, который подъехал к IT-лицею по тротуару.




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Комментарии ( 2 )

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  • fox1167
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  • Papirosso
 шаман (Посетители) Сегодня, 11:11
Напомним, в начале прошлого года полиция составила протокол на водителя Lada Largus, который подъехал к IT-лицею по тротуару
духа хватило только Largus оформить?

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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PriMaster (Посетители) Сегодня, 10:12
Бедная Лада
 
 

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