На родителей лицеистов пожаловались жители Актау

- Мы каждый день наблюдаем машины премиального класса, которые едут напрямик по тротуарам к школе. Здесь столько нарушителей, хоть организовывай пост полиции, - говорит жительница Айнаш.

- Складывается впечатление, что на водителей дорогих автомобилей нет управы. Раз они ездят, не взирая на закон, значит он им не писан, - считают пенсионеры.