На родителей лицеистов пожаловались жители Актау

Фото жителей 11 микрорайона
Жители 11 микрорайона утверждают, что большинство родителей лицеистов на автомобилях забирают детей чуть ли не с порога школы, проезжая по аллее и бордюрам за домом №37 в 11 микрорайоне. При этом с другой стороны школы есть еще один вход с выходом на проезжую часть и автопарковка.
Как говорят пенсионеры из дома № 31, они еще ни разу не видели, как полиция оформляла хоть одного нарушителя.
По подобным фактам в департаменте полиции советуют делать видеофиксацию и отправлять в чат акимата Мангистауской области в мессенджере Telegram.
В данном чате состоят и правоохранители, которые отслеживают ситуацию. Они обещают, что в отношении нарушителей будут приняты меры.
Напомним, в начале прошлого года полиция составила протокол на водителя Lada Largus, который подъехал к IT-лицею по тротуару.
- Мы каждый день наблюдаем машины премиального класса, которые едут напрямик по тротуарам к школе. Здесь столько нарушителей, хоть организовывай пост полиции, - говорит жительница Айнаш.
Как говорят пенсионеры из дома № 31, они еще ни разу не видели, как полиция оформляла хоть одного нарушителя.
- Складывается впечатление, что на водителей дорогих автомобилей нет управы. Раз они ездят, не взирая на закон, значит он им не писан, - считают пенсионеры.
По подобным фактам в департаменте полиции советуют делать видеофиксацию и отправлять в чат акимата Мангистауской области в мессенджере Telegram.
В данном чате состоят и правоохранители, которые отслеживают ситуацию. Они обещают, что в отношении нарушителей будут приняты меры.
Напомним, в начале прошлого года полиция составила протокол на водителя Lada Largus, который подъехал к IT-лицею по тротуару.