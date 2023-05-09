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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 09:13

Просмотров: 1175

Всего три ветерана: аким Мангистау поздравил жителей региона с Днем Победы

Глава региона поздравил мангистаусцев с 78-летием окончания Великой Отечественной войны (ВОВ). Он отметил, что в этом году праздник встречают всего три ветерана и 510 тружеников тыла, проживающих в Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива
Поздравление главы региона было опубликовано в социальных сетях. Также Нурлан Ногаев примет участие в праздничном концерте, который состоится сегодня, 9 Мая.

«Уважаемые ветераны ВОВ, труженики тыла, дорогие мангистаусцы! От всей души поздравляю вас с праздником 9 Мая - Днем Победы! Минуло уже 78 лет с момента окончания Великой Отечественной войны. 9 Мая навсегда останется священным днём для всех, кто помнит и гордится своими предками. Это день воспоминаний о прошлом и надежд на будущее, день радости и скорби, день, который мы должны помнить ради памяти тех, кто не смог увидеть его своими глазами.

В этот день мы отдаем дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, всем труженикам тыла, вдовам солдат.

Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев сказал, что «9 Мая - это день вечной памяти и благодарности доблестному поколению героев – победителей фашизма. Победа была завоевана ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв». Хранить историческую память о Великой Отечественной войне, о вкладе нашего народа в победу над фашизмом – это нравственный долг, наша святая обязанность.

К сожалению, с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны остается всё меньше. В этом году 78-летие Победы встречают всего три ветерана и 510 тружеников тыла, проживающих в Мангистауской области.

В День Победы мы должны высказать слова благодарности ныне живущим фронтовикам - ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Все они внесли огромный вклад в Победу, чем заслужили вечную память и признание потомков. Мы их помним и гордимся ими.

Низкий поклон всем тем, благодаря кому мы все живем сегодня! С праздником, уважаемые наши ветераны! Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, окруженных заботой и теплотой!

Напомним, 9 Мая пройдут праздничные концерты в 9.30 и 19.00 у Вечного огня. Салюта и шествия Бессмертного полка не будет.

Всего три ветерана: аким Мангистау поздравил жителей региона с Днем Победы



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Комментарии ( 1 )

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 дорожник (Посетители) Сегодня, 09:21
С Днём Победы!

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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