Жители 11 микрорайона Актау выступили против строительства общественного туалета у Ынтымака

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По словам жителей 11 микрорайона, вблизи площади Ынтымак ведется строительство общественного туалета.
- Туалет решили возвести прямо возле проходной части дороги возле нашего дома. Это же возмутительно, кто мог додуматься построить его в месте, где люди отдыхают и прогуливаются. Жители близлежащих домов здесь гуляют, пожилые люди отдыхают на лавочках, а теперь нам придется вдыхать неприятные запахи, - жалуются жители.
По словам горожан, общественный туалет уже имеется на территории торговых павильонов на площади Ынтымак, и возводить отдельное помещение, как они считают, нет смысла.
- Мы, жители 11 микрорайона, против этого туалета, и просим городской акимат пересмотреть место его установки, - говорят горожане.
Редакция Lada.kz ожидает ответы от городской администрации по стоимости возведения новых мобильных общественных туалетов и какая организация занимается их установкой.
Напомним, сегодня, 10 мая, жителя Актау возмутило строительство общественного туалета в 20 метрах от моря на набережной в 7 микрорайоне. Он опасается, что канализационные воды будут стекать в море. В городском акимате сообщили, что модульный туалет будет возведен без капитального строительства.
Помимо этого, стало известно, что по городу установят еще четыре новых модульных туалета: на площади Ынтымак, у флагштока, на набережной у микрорайона Самал и в районе жилого массива Приморский.
В городской администрации сообщили, что решение о строительстве общественных туалетов принято в рамках благоустройства набережной и по многочисленным просьбам горожан.
В конце прошлого года аким города Ербол Избергенов сообщал, что в городе планируют установить шесть общественных модульных туалетов. Главным преимуществом этих туалетов станет их антивандальность. Туалеты будут изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к любым погодным условиям.
- Туалет решили возвести прямо возле проходной части дороги возле нашего дома. Это же возмутительно, кто мог додуматься построить его в месте, где люди отдыхают и прогуливаются. Жители близлежащих домов здесь гуляют, пожилые люди отдыхают на лавочках, а теперь нам придется вдыхать неприятные запахи, - жалуются жители.
По словам горожан, общественный туалет уже имеется на территории торговых павильонов на площади Ынтымак, и возводить отдельное помещение, как они считают, нет смысла.
- Мы, жители 11 микрорайона, против этого туалета, и просим городской акимат пересмотреть место его установки, - говорят горожане.
Редакция Lada.kz ожидает ответы от городской администрации по стоимости возведения новых мобильных общественных туалетов и какая организация занимается их установкой.
Напомним, сегодня, 10 мая, жителя Актау возмутило строительство общественного туалета в 20 метрах от моря на набережной в 7 микрорайоне. Он опасается, что канализационные воды будут стекать в море. В городском акимате сообщили, что модульный туалет будет возведен без капитального строительства.
Помимо этого, стало известно, что по городу установят еще четыре новых модульных туалета: на площади Ынтымак, у флагштока, на набережной у микрорайона Самал и в районе жилого массива Приморский.
В городской администрации сообщили, что решение о строительстве общественных туалетов принято в рамках благоустройства набережной и по многочисленным просьбам горожан.
В конце прошлого года аким города Ербол Избергенов сообщал, что в городе планируют установить шесть общественных модульных туалетов. Главным преимуществом этих туалетов станет их антивандальность. Туалеты будут изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к любым погодным условиям.