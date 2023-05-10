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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:53

Просмотров: 1762

Жители 11 микрорайона Актау выступили против строительства общественного туалета у Ынтымака

В редакцию Lada.kz обратились жители 58, 25 и 15 домов в 11 микрорайоне. По словам горожан, они категорически против строительства общественного туалета вблизи площади Ынтымак.

Кадр видео
По словам жителей 11 микрорайона, вблизи площади Ынтымак ведется строительство общественного туалета.

- Туалет решили возвести прямо возле проходной части дороги возле нашего дома. Это же возмутительно, кто мог додуматься построить его в месте, где люди отдыхают и прогуливаются. Жители близлежащих домов здесь гуляют, пожилые люди отдыхают на лавочках, а теперь нам придется вдыхать неприятные запахи, - жалуются жители.

По словам горожан, общественный туалет уже имеется на территории торговых павильонов на площади Ынтымак, и возводить отдельное помещение, как они считают, нет смысла.



- Мы, жители 11 микрорайона, против этого туалета, и просим городской акимат пересмотреть место его установки, - говорят горожане.

Редакция Lada.kz ожидает ответы от городской администрации по стоимости возведения новых мобильных общественных туалетов и какая организация занимается их установкой.

Напомним, сегодня, 10 мая, жителя Актау возмутило строительство общественного туалета в 20 метрах от моря на набережной в 7 микрорайоне. Он опасается, что канализационные воды будут стекать в море. В городском акимате сообщили, что модульный туалет будет возведен без капитального строительства.

Помимо этого, стало известно, что по городу установят еще четыре новых модульных туалета: на площади Ынтымак, у флагштока, на набережной у микрорайона Самал и в районе жилого массива Приморский.

В городской администрации сообщили, что решение о строительстве общественных туалетов принято в рамках благоустройства набережной и по многочисленным просьбам горожан.

В конце прошлого года аким города Ербол Избергенов сообщал, что в городе планируют установить шесть общественных модульных туалетов. Главным преимуществом этих туалетов станет их антивандальность. Туалеты будут изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к любым погодным условиям.



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Комментарии ( 3 )

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 Альфарий (Посетители) Сегодня, 16:50
А если не поставят туалет то эти же жители будут жаловаться что ссут в подъездах и под балконами.
 
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  • Базелик
  • Альфарий
 Око (Посетители) Сегодня, 16:25
Там канализация есть. Туалет куда лучше чем обосанные подъезды. Сами же и жаловались!

всё вижу
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Око
  • Базелик
  • Альфарий
 Ingul (Посетители) Сегодня, 16:14
Общественный туалет есть даже на Красной площади в Москве.
Конечно его сделать надо не типа надворного нужника, а в соответствии с санитарными требованиями.
 
 

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