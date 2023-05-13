Исследование: Средняя зарплата в Мангистау составляет более 500 тысяч тенге

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Только в пяти регионах Казахстана зарплаты выше среднереспубликанских: Атырауская и Мангистауская области – 509,8 тысяч тенге, Улытауская – 450,9 тысяч тенге, а также в городах Астана – 432,2 тысяч тенге и Алматы – 390,3 тысяч тенге.
- За год зарплаты в среднем по республике выросли на 55,2 тысяч тенге. И вновь рост сильнее среднереспубликанского отмечается только в 5 регионах – Атырауской, Мангистауской (+93,6 тыс тг), Восточно-Казахстанской (+60,3 тыс тг) областях, а также Астане (+65,7 тыс тг) и Алматы (+62,8 тыс тг). Уже из этого понятно, что в целом зарплаты быстрее всего растут там, где они и без того высокие. А в регионах, где оплата труда и так была низкой, абсолютный прирост относительно небольшой, - говорится в исследовании Первого Кредитного Бюро.
Самые низкие показатели по зарплатам в следующих областях: Северо-Казахстанской – 241,1 тысяч тенге, Жетысуской – 246,2 тысяч, Жамбылской – 254,6 тысяч и Шымкенте – 254,2 тысяч тенге.
Ранее стало известно, что среднемесячная заработная плата в Казахстане в первом квартале 2023 года составила 340 636 тенге, сообщает аналитическая служба НПП "Атамекен".
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 19,3%. По видам экономической деятельности лидером оказалась сфера финансовой и страховой деятельности – среднемесячная зарплата у работников составила в среднем 602 114 тенге.
В тройку лидеров вошли также сотрудники сферы информации и связи с зарплатой в 541 тысячу тенге и работники промышленности – 474 тысячи тенге.
Меньше всего среднемесячная заработная плата у работников сельского, лесного и рыбного хозяйств – 179 тысяч тенге.
- За год зарплаты в среднем по республике выросли на 55,2 тысяч тенге. И вновь рост сильнее среднереспубликанского отмечается только в 5 регионах – Атырауской, Мангистауской (+93,6 тыс тг), Восточно-Казахстанской (+60,3 тыс тг) областях, а также Астане (+65,7 тыс тг) и Алматы (+62,8 тыс тг). Уже из этого понятно, что в целом зарплаты быстрее всего растут там, где они и без того высокие. А в регионах, где оплата труда и так была низкой, абсолютный прирост относительно небольшой, - говорится в исследовании Первого Кредитного Бюро.
Самые низкие показатели по зарплатам в следующих областях: Северо-Казахстанской – 241,1 тысяч тенге, Жетысуской – 246,2 тысяч, Жамбылской – 254,6 тысяч и Шымкенте – 254,2 тысяч тенге.
Ранее стало известно, что среднемесячная заработная плата в Казахстане в первом квартале 2023 года составила 340 636 тенге, сообщает аналитическая служба НПП "Атамекен".
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 19,3%. По видам экономической деятельности лидером оказалась сфера финансовой и страховой деятельности – среднемесячная зарплата у работников составила в среднем 602 114 тенге.
В тройку лидеров вошли также сотрудники сферы информации и связи с зарплатой в 541 тысячу тенге и работники промышленности – 474 тысячи тенге.
Меньше всего среднемесячная заработная плата у работников сельского, лесного и рыбного хозяйств – 179 тысяч тенге.