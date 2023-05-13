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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 14:15

Просмотров: 550

Исследование: Средняя зарплата в Мангистау составляет более 500 тысяч тенге

Больше всего казахстанцы зарабатывают в Атырауской и Мангистауской областях, меньше всего – в южной части страны. Такие данные приводятся в исследовании Первого Кредитного Бюро (ПКБ).

Иллюстративное фото
Только в пяти регионах Казахстана зарплаты выше среднереспубликанских: Атырауская и Мангистауская области – 509,8 тысяч тенге, Улытауская – 450,9 тысяч тенге, а также в городах Астана – 432,2 тысяч тенге и Алматы – 390,3 тысяч тенге.

- За год зарплаты в среднем по республике выросли на 55,2 тысяч тенге. И вновь рост сильнее среднереспубликанского отмечается только в 5 регионах – Атырауской, Мангистауской (+93,6 тыс тг), Восточно-Казахстанской (+60,3 тыс тг) областях, а также Астане (+65,7 тыс тг) и Алматы (+62,8 тыс тг). Уже из этого понятно, что в целом зарплаты быстрее всего растут там, где они и без того высокие. А в регионах, где оплата труда и так была низкой, абсолютный прирост относительно небольшой, - говорится в исследовании Первого Кредитного Бюро.

Самые низкие показатели по зарплатам в следующих областях: Северо-Казахстанской – 241,1 тысяч тенге, Жетысуской – 246,2 тысяч, Жамбылской – 254,6 тысяч и Шымкенте – 254,2 тысяч тенге.

Ранее стало известно, что среднемесячная заработная плата в Казахстане в первом квартале 2023 года составила 340 636 тенге, сообщает аналитическая служба НПП "Атамекен".

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 19,3%. По видам экономической деятельности лидером оказалась сфера финансовой и страховой деятельности – среднемесячная зарплата у работников составила в среднем 602 114 тенге.

В тройку лидеров вошли также сотрудники сферы информации и связи с зарплатой в 541 тысячу тенге и работники промышленности – 474 тысячи тенге.

Меньше всего среднемесячная заработная плата у работников сельского, лесного и рыбного хозяйств – 179 тысяч тенге.



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Комментарии ( 4 )

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Кинст (Посетители) Сегодня, 15:45
Очередной бред аналитиков... А потом удивляются, почему в Мангистау сплошные забастовки с требованиями повышения зарплат
 
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  • elek
  • Кинст
 IMHO (Посетители) Сегодня, 15:35
Опять средняя температура по больнице? А в процентном соотношении? Думаю, раза в 2 ниже получится.
Ещё и исследование какого-то Кредитного бюро. У них данные о зарплатах, которые им говорят при оформлении кредитов? Ну, тогда понятно - все же по 500 тыс получают, а то кредит не одобрят)))
Lada.kz, а вот проведите анонимный опрос на сайте или в ВК, кто сколько получает "на руки". Только не 2-3 варианта, а побольше, штук 15-20. Например, от 50 тыс. до 1 млн., с шагом в 50 тысяч тенге. Вот это будет нагляднее!
А то многие почему-то думают, что мы тут все миллионы получаем, Айфоны за наличку покупаем и черную икру тазиками едим...
 
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  • elek
  • Кинст
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 15:09
Да-да, 500 тысяч в среднем и две коровы, кажется такой показатель счастливой жизни был в старом Казахстане? Где коровы то спрашивается, видать в иследование не были включены или уже отправились на 2 последних согыма из-за беспрерывно подымающихся цен? Жаль об этом в иследовании не слова. Мир всем!
 
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  • Papirosso
  • Кинст
 elek (Посетители) Сегодня, 14:52
Средняя зарплата в Мангистау составляет более 500 тысяч тенге

зарплаты выше среднереспубликанских

сообщает аналитическая служба НПП "Атамекен"

П(Б)...болы "Атамекен"! Сравните цены на продукты и услуги, всё привозное. Добавьте инфляцию. С 1-го числа опять всё в разы подорожает!
 
 

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