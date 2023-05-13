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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:03

Просмотров: 3003

Подорожание ж/д билетов возмутило жителей Актау

За год, как утверждают горожане, тариф вырос вдвое. Ситуацию прокомментировали в национальной компании «Қазақстан темір жолы».

Фото из архива lada.kz
В мае прошлого года, как говорит местный житель Бахтияр, билет дo населенного пункта Айтеке би в Актюбинской области стоил в районе 8000 тенге, сегодня же его цена резко повысилась - до 15 000 тенге.

- Чем oбycлoвлeнo повышение тарифа? Вpeмя пoeздки, дни нeдeли, ceзoннocть, вpeмя дo oтпpaвлeния - тe жe. Cтaтьи зaтpaт, из кoтopыx пoлyчaeтcя билeт, нe измeнилиcь: тoпливo, зapплaтa пepcoнaлa, старые вaгoны - вce ocтaлocь пpeжним. Пoчeмy тoгдa выpocлa cтoимocть билeтa?, - удивляется Бахтияр.


В пресс-службе национальной компании «Қазақстан темір жолы» сообщили, что в данном направлении курсирует поезд №37/38 сообщением Мангистау-Семипалатинск.

- Данному маршруту с февраля этого года присвоена категория «фирменный». Он передвигается по фирменному тарифу в соответствии с нормативными документами, - заявили в «Қазақстан темір жолы».



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Комментарии ( 4 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • alixah
  • ЛШП
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 20:27
Подняли цены в два раза, потом скинут пару тысяч, и отчитаются, что билеты на поезд резко подешевели. Кругом беспредел и очковтирательство!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • рыбка
  • Шевченко 81
  • alixah
  • ЛШП
 DJONSON_ KZ (Посетители) Сегодня, 18:12
Фирменный только тариф стал или вагоны тоже фирменные появились с туалетом душем в каждом СВ. . И ещё вроде как все подешеветь обещали
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • рыбка
  • arelav_74
  • ak12
  • Шевченко 81
  • alixah
  • ЛШП
 Кинст (Посетители) Сегодня, 18:11
Если верить автору комментария (Бахтияр), то в отношении поезда, типа вагона, обслуживания ничего не поменялось.
А в чём тогда "фирменность"?
 
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  • ak12
  • Шевченко 81
  • alixah
  • ЛШП
 шевченко (Посетители) Сегодня, 17:51
Недавно писали, что подешевеют билеты! Да что же это такое! Как такое может происходить? Это какой-то бред государственного масштаба!

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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