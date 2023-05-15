Коммунальный хаос: Квартиры и улицы Актау и пригорода затопило после дождя

Жители Актау пожаловались на затопленные после дождя улицы. Автомобилисты переживают, что машины могут получить гидроудар из-за езды по воде.- Мы, жители 38 микрорайона Актау. После дождя у нас затопило улицу. Пройти с коляской невозможно, мучаются все: и пешеходы, и автомобилисты. Тротуаров нет, просим принять меры, - рассказал житель жилого комплекса «7Qazyna» Талгат.Жители села Кызылтобе рассказали, что после дождя улица превратилась в месиво из грязи.- Сколько лет власти не обращают внимание на то, как мы страдаем после дождей. Ходить по такой дороге просто невозможно. Люди порой не могут подойти к собственному дому во время дождя, вода в этом месте стоит по щиколотку. Ливневок нет, тротуар отсутствует. Почему из-за бездействия чиновников страдает народ? Наши дети вынуждены надевать целлофановые пакеты и носить с собой сменную обувь. Это уже стало нормой, - сетуют сельчане.Жители 13 микрорайона рассказали, что вода дошла даже до квартир.- Обращалась в ЖЭК, но всё без толку. Вода просачивается сквозь потолок и капает в подставленные вёдра. В квартире сыро, проблему решить никто не спешит, - рассказала жительница Актау.После ливня затопило подъезд в одном из домов 1 микрорайона Актау.- Каждый год так. Начинаются дожди, и вода стекает по подъезду. Несколько раз обращались в управляющую компанию, но ничего не изменилось. Почему коммунальщики не реагируют - нам непонятно. Стены все в плесени из-за постоянного потопа, краска отваливается, постоянный запах сырости. Место, где сосредоточена электрика - мокрая, - рассказала жительница дома.В Актауском городском акимате сообщили, что работники предприятия «Компания Строй Инвест 2020» всю ночь занимались ликвидацией последствий ливня.- В Актау для откачки воды с улиц задействованы мобильные бригады общей численностью 65 человек и несколько единиц спецтехники (4 мотопомпы, 1 бойлер и 7 газелей). Также к работам по откачке воды привлечены 10 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, две пожарные техники и две мотопомпы ДЧС, которые пришли на помощь в работе по ликвидации ливневой воды, - сообщили в ведомстве.Согласно прогнозам специалистов РГП «Казгидромет», до 19 мая в Мангистау прогнозируется преимущественно дождливая погода – пройдут кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, градом и грозой.