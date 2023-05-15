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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:44

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Коммунальный хаос: Квартиры и улицы Актау и пригорода затопило после дождя

В Актау из-за дождя затопило дворы, улицы и подъезды. В городском акимате сообщили, что ликвидацией последствий занимаются коммунальные работники ТОО «Компания Строй Инвест 2020».

Кадр видеоролика
Жители Актау пожаловались на затопленные после дождя улицы. Автомобилисты переживают, что машины могут получить гидроудар из-за езды по воде.

- Мы, жители 38 микрорайона Актау. После дождя у нас затопило улицу. Пройти с коляской невозможно, мучаются все: и пешеходы, и автомобилисты. Тротуаров нет, просим принять меры, - рассказал житель жилого комплекса «7Qazyna» Талгат.

Жители села Кызылтобе рассказали, что после дождя улица превратилась в месиво из грязи.

Коммунальный хаос: Квартиры и улицы Актау и пригорода затопило после дождя


- Сколько лет власти не обращают внимание на то, как мы страдаем после дождей. Ходить по такой дороге просто невозможно. Люди порой не могут подойти к собственному дому во время дождя, вода в этом месте стоит по щиколотку. Ливневок нет, тротуар отсутствует. Почему из-за бездействия чиновников страдает народ? Наши дети вынуждены надевать целлофановые пакеты и носить с собой сменную обувь. Это уже стало нормой, - сетуют сельчане.

Жители 13 микрорайона рассказали, что вода дошла даже до квартир.



- Обращалась в ЖЭК, но всё без толку. Вода просачивается сквозь потолок и капает в подставленные вёдра. В квартире сыро, проблему решить никто не спешит, - рассказала жительница Актау.

После ливня затопило подъезд в одном из домов 1 микрорайона Актау.

- Каждый год так. Начинаются дожди, и вода стекает по подъезду. Несколько раз обращались в управляющую компанию, но ничего не изменилось. Почему коммунальщики не реагируют - нам непонятно. Стены все в плесени из-за постоянного потопа, краска отваливается, постоянный запах сырости. Место, где сосредоточена электрика - мокрая, - рассказала жительница дома.

В Актауском городском акимате сообщили, что работники предприятия «Компания Строй Инвест 2020» всю ночь занимались ликвидацией последствий ливня.

- В Актау для откачки воды с улиц задействованы мобильные бригады общей численностью 65 человек и несколько единиц спецтехники (4 мотопомпы, 1 бойлер и 7 газелей). Также к работам по откачке воды привлечены 10 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, две пожарные техники и две мотопомпы ДЧС, которые пришли на помощь в работе по ликвидации ливневой воды, - сообщили в ведомстве.

Согласно прогнозам специалистов РГП «Казгидромет», до 19 мая в Мангистау прогнозируется преимущественно дождливая погода – пройдут кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, градом и грозой.

Коммунальный хаос: Квартиры и улицы Актау и пригорода затопило после дождя



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