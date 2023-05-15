Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 15 Мая
+15...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.99 KZT
  • €1 = 486.53 KZT
  • 1 RUB = 5.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 307

Массово отключились светофоры: регулировщик из народа помог предотвратить дорожный коллапс в Актау

Движение на перекрёстках между 11, 12 и 27 микрорайонами, а также 31, 29 и 29А микрорайонами почти полностью остановилось. В городе оказались повреждены светофоры на оживлённых перекрёстках, что осложнило движение автотранспорта. На отключение электричества жалуются жители 4, 5, 12 микрорайонов Актау.

Фото очевидцев
На оживлённом перекрёстке Актау, в стороне «Желтого рынка», перестали работать светофоры: это вызвало транспортный коллапс на дороге. Один из жителей города взял ситуацию в свои руки и выбежал на дорогу, перевоплотившись в регулировщика. Как сообщают очевидцы, ему удалось разрулить, в прямом смысле слова, ситуацию.

Некоторые пользователи Сети не оценили старания мужчины. Они уверены, что это слишком небезопасное занятие. К тому же, если по вине такого «гражданского регулировщика» произойдёт ДТП, то оправдание виновника о том, что он ехал, ориентируясь на жесты народного регулировщика, вряд ли будет звучать убедительно.



Однако посмотрите, как выглядел перекрёсток до того, как там появился «регулировщик» из народа.

Такие же пробки из-за неработающего светофора образовались и на другом перекрёстке: между 11, 12 и 27 микрорайонами.

Кроме того, жители Актау сообщают об отключении электроэнергии в 4, 5, 12 микрорайонах Актау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ZOLO (Посетители) Сегодня, 17:18
откуда столько злости люди тренируется все понимают что маэк на грани и когда придет час x мы должны сориентироваться в обществе .
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Lite (Посетители) Сегодня, 17:07
Будет ли выписан штраф за самоуправство?

Или в городе каждый непонятный вася скоро будет в праве творить всё что ему вздумается?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика