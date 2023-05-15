Массово отключились светофоры: регулировщик из народа помог предотвратить дорожный коллапс в Актау

На оживлённом перекрёстке Актау, в стороне «Желтого рынка», перестали работать светофоры: это вызвало транспортный коллапс на дороге. Один из жителей города взял ситуацию в свои руки и выбежал на дорогу, перевоплотившись в регулировщика. Как сообщают очевидцы, ему удалось разрулить, в прямом смысле слова, ситуацию.



Некоторые пользователи Сети не оценили старания мужчины. Они уверены, что это слишком небезопасное занятие. К тому же, если по вине такого «гражданского регулировщика» произойдёт ДТП, то оправдание виновника о том, что он ехал, ориентируясь на жесты народного регулировщика, вряд ли будет звучать убедительно.







Однако посмотрите, как выглядел перекрёсток до того, как там появился «регулировщик» из народа.



Такие же пробки из-за неработающего светофора образовались и на другом перекрёстке: между 11, 12 и 27 микрорайонами.



Кроме того, жители Актау сообщают об отключении электроэнергии в 4, 5, 12 микрорайонах Актау.