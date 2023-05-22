Город из будущего: каким нейросеть видит Актау через много лет

Одна из нейросетей (Lexica) показала, как в ее представлении будет выглядеть будущее нашего города. Отдаленно напоминает скорее Астану, чем Актау.



Мы попросили искусственный интеллект показать, как будут выглядеть знаковые места Актау (Скальная тропа, набережная). Скальная тропа получилась довольно правдоподобной.



На набережной, в представлении нейросетей, появится еще больше искусственных пальм, а город будет застроен многоэтажными зданиями, напоминающими панораму Шанхая или Дубая.



Далее искусственный интеллект по нашим запросам показал будущее Долины шаров (урочище Торыш), знаменитой Бозжыры и Каспийского моря.



[center]По мнению ИИ, каменные конкреции не оставят в покое и перенесут поближе к морю (что неудивительно в свете последних событий).

А в урочище Бозжыра все-таки построят то ли футуристический отель, то ли пантеон.



Еще попытка - берег Каспийского моря. На наш взгляд, получилось очень похоже.



Если у Lexica изображения наполнены яркими и футуристическими формами, то у другой нейросети (Kandinsky 2.1) совсем другой взгляд на будущее. Получилось странно и грустно.



Так, по мнению ИИ, будет выглядеть окраина города Актау в будущем.



Пустынный пейзаж, заброшенные здания, ржавеющие конструкции, все по канону.

Набережную города нейросеть изобразила тоже довольно апокалиптично, судя по всему, не будет там никаких пальм и плотной застройки.



И напоследок мы попросили нейросеть сгенерировать, как бы выглядели человеческие образы нашего города. Довольно интересный результат получился по этому запросу.



Перед нами человек среднего возраста, какой-то уставший и потрепанный жизнью. Кстати, здания на заднем фоне явно отсылают к нынешним застройкам 14-15 микрорайонов.

А вот женский портрет города, по мнению искусственного интеллекта, выглядит в целом довольно неплохо. На этом и закончим.



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