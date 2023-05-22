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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:59

Просмотров: 416

Город из будущего: каким нейросеть видит Актау через много лет

Ажиотаж вокруг нейросетей не обошел нас стороной, и мы сгенерировали при помощи искусственного интеллекта несколько картинок на тему «Как будет выглядеть Актау в будущем?». Вот что из этого получилось.

Изображение сгенерировано нейросетью
Одна из нейросетей (Lexica) показала, как в ее представлении будет выглядеть будущее нашего города. Отдаленно напоминает скорее Астану, чем Актау.

Город из будущего: каким нейросеть видит Актау через много лет


Мы попросили искусственный интеллект показать, как будут выглядеть знаковые места Актау (Скальная тропа, набережная). Скальная тропа получилась довольно правдоподобной.

Город из будущего: каким нейросеть видит Актау через много лет


На набережной, в представлении нейросетей, появится еще больше искусственных пальм, а город будет застроен многоэтажными зданиями, напоминающими панораму Шанхая или Дубая.

Город из будущего: каким нейросеть видит Актау через много лет

Город из будущего: каким нейросеть видит Актау через много лет


Далее искусственный интеллект по нашим запросам показал будущее Долины шаров (урочище Торыш), знаменитой Бозжыры и Каспийского моря.

[center]По мнению ИИ, каменные конкреции не оставят в покое и перенесут поближе к морю (что неудивительно в свете последних событий).

[/center]
Город из будущего: каким нейросеть видит Актау через много лет


А в урочище Бозжыра все-таки построят то ли футуристический отель, то ли пантеон.

Город из будущего: каким нейросеть видит Актау через много лет


Еще попытка - берег Каспийского моря. На наш взгляд, получилось очень похоже.

Город из будущего: каким нейросеть видит Актау через много лет

Город из будущего: каким нейросеть видит Актау через много лет


Если у Lexica изображения наполнены яркими и футуристическими формами, то у другой нейросети (Kandinsky 2.1) совсем другой взгляд на будущее. Получилось странно и грустно.

Так, по мнению ИИ, будет выглядеть окраина города Актау в будущем.

Пустынный пейзаж, заброшенные здания, ржавеющие конструкции, все по канону.


Город из будущего: каким нейросеть видит Актау через много лет


Набережную города нейросеть изобразила тоже довольно апокалиптично, судя по всему, не будет там никаких пальм и плотной застройки.

Город из будущего: каким нейросеть видит Актау через много лет


И напоследок мы попросили нейросеть сгенерировать, как бы выглядели человеческие образы нашего города. Довольно интересный результат получился по этому запросу.

Перед нами человек среднего возраста, какой-то уставший и потрепанный жизнью. Кстати, здания на заднем фоне явно отсылают к нынешним застройкам 14-15 микрорайонов.


Город из будущего: каким нейросеть видит Актау через много лет


А вот женский портрет города, по мнению искусственного интеллекта, выглядит в целом довольно неплохо. На этом и закончим.

Город из будущего: каким нейросеть видит Актау через много лет


Автор: Камшат Жумагулова



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Комментарии ( 4 )

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fox1167 (Посетители) Сегодня, 12:26
На набережной, в представлении нейросетей, появится еще больше искусственных пальм

Уж в чём нет сомнения, так это в этом! Видимо, наши акимы так и будут дальше друг-другу передавать искусственную веточку "пальмы первенства" crazy Печалька!
 
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  • elek
 Жанар (Посетители) Сегодня, 12:25

Так, по мнению ИИ, будет выглядеть окраина города Актау в будущем.

Пустынный пейзаж, заброшенные здания, ржавеющие конструкции, все по канону.

ВОТ!,- это соответствует "действительности" будущего Магышлака, и без ИИ, без воды и электро энергии, город погибнет, а "правители" сбегут в свои заграничные дворцы, купленные на наворованные деньги...

Все мы ходим под богом.
 
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cas277cas (Посетители) Сегодня, 12:22
Я бы и без нейросети показал бы как будет выглядеть Актау в будущем-просто голая пустынная степь среди останков зданий,сооружений,МАЭКа и набережной без единого клочка зелени...
 
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  • Жанар
  • Галина63
  • elek
 Lite (Посетители) Сегодня, 12:10
Даже нейросеть понимает что с поливом проблемы, а мы тут со своими этими деревьями всё никак не успокоимся. lol
 
 

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