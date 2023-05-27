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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:49

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«Родственник попал в ДТП»: аферист из Актау выманил у пенсионеров 5 миллионов тенге

Житель Актау выманил пять миллионов тенге у пенсионеров в Актюбинской области. Жертвами преступления стали пожилые люди в возрасте 83 лет, 87 и 90 лет. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Кадр с видеоролика
Как сообщается в официальном Telegram-канале МВД, в ходе оперативно-следственных мероприятий установлен и задержан 18-летний житель Актау.

- 15 и 16 мая к ним позвонил мужчина и сообщил о том, что их близкий родственник попал в ДТП. Он сообщил, что необходимо их содействие в решении данного вопроса. В итоге пожилые люди лишились всех своих накоплений. Общий ущерб составил более 5 миллионов тенге, - рассказали в полиции Актюбинской области.

Проводится досудебное расследование по пункту 4 части 3 статьи 190 УК «Мошенничество в крупном размере в отношении двух и более лиц». В соответствии со статьей 201 уголовно-процессуального кодекса данные досудебного расследования в интересах следствия не подлежат разглашению.



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