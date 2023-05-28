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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 19:05

Просмотров: 1094

Где запрещено купаться в Мангистау

Спасатели опубликовали список запрещённых мест для купания.

Фото автора
В Актау в число запрещённых для купания мест вошли два участка.

1. От гостиницы «Каспиан Ривьера» в 4 микрорайоне и до областной филармонии имени Мурата Оскинбаева, к спуску от памятника Тарасу Шевченко в 5 микрорайоне.

2. Водоканал «Шора».

В Мунайлинском районе под запрет попала зона опасного озера с рудниками и отходами, расположенная в семи километрах к северо-востоку от сельского округа Батыр.

В Тупкараганском районе запрещено купаться на 43-ем километре трассы Актау - Форт-Шевченко, 64-ом километре - «Голубая бухта». Также запрещенным является 86-й километр - «Саура», также 30-й километр от города Форт-Шевченко «Тамшалы» и 20-й километр от села Таушык «Сартас».

В Каракиянском районе прибрежные зоны от местности Жыланды к направлению Кендерли тоже и участок от местности Токмак к направлению Кендерли запрещены для купания.

Нельзя купаться и на участке прибрежной зоны от местности плавучей маневровой базы «Абай» к направлению Саржа.

Где запрещено купаться в Мангистау



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Комментарии ( 2 )

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  • Жанар
 ABCD (Посетители) Вчера, 20:29
Лучше водоснабжение в городе востановите! Каждый день какой то воды нет!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • Жанар
 ABCD (Посетители) Вчера, 20:00
А где можно купаться, где нет пляжей, или они платные, в городе пляжанет нормального бесплатного оборудованного, кроме того, что на против очистных. Походу в этих лакомых местах будут продавать участки земли! Как уже задрали эти тупые и коррупционные решения!
 
 

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