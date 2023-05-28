Где запрещено купаться в Мангистау

в число запрещённых для купания мест вошли два участка.1. От гостиницы «Каспиан Ривьера» в 4 микрорайоне и до областной филармонии имени Мурата Оскинбаева, к спуску от памятника Тарасу Шевченко в 5 микрорайоне.2. Водоканал «Шора».под запрет попала зона опасного озера с рудниками и отходами, расположенная в семи километрах к северо-востоку от сельского округа Батыр.запрещено купаться на 43-ем километре трассы Актау - Форт-Шевченко, 64-ом километре - «Голубая бухта». Также запрещенным является 86-й километр - «Саура», также 30-й километр от города Форт-Шевченко «Тамшалы» и 20-й километр от села Таушык «Сартас».прибрежные зоны от местности Жыланды к направлению Кендерли тоже и участок от местности Токмак к направлению Кендерли запрещены для купания.Нельзя купаться и на участке прибрежной зоны от местности плавучей маневровой базы «Абай» к направлению Саржа.