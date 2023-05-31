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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 07:44

Просмотров: 1201

Более 159 миллионов тенге потратили на неработающее освещение в пригороде Актау

Проект по строительству наружного электроосвещения автодороги от «адайской» автобазы до села Баянды оценили в более чем 249 миллионов тенге. Из них более 159 миллионов тенге перечислили подрядчику. Однако осветительные системы на солнечных панелях так и не заработали. Об этом сообщил исполнительный директор общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов.

Иллюстративное фото
Власти региона заключили договор с компанией-подрядчиком летом прошлого года, чтобы обеспечить освещением дорогу от «адайской» автобазы до села Баянды. На эти цели в бюджете предусмотрели более 249 миллионов тенге.

Компания-подрядчик должна была закончить работы по строительству за четыре месяца, однако, не уложившись в срок, организации перевели бюджетные деньги и не спешили расторгать с ней договор.

- Договор акимат заключил ещё в июне 2022 года со сроком исполнения в 4 месяца, но, несмотря на невыполнение работ в срок, начал осваивать деньги и перевёл поставщикам 159 млн тенге. Увидев это, мы с Аскаром Жаксыбаевым начали бить тревогу, направляя свои обращения по данному факту. И только 1 февраля 2023 года акимат пытается через суд признать поставщика недобросовестным и взыскать с него 1,7 миллиона тенге неустойки. В суде также установили, что ответчик не выполнил работы на 58 750 476 тенге... Получается, что акимат оплатил незаконченную работу и не очень торопился подавать в суд (проспал все сроки), пока мы не заставили это сделать, - сообщил на своей странице в Facebook исполнительный директор общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов.

По словам Смагулова, первая инстанция суда удовлетворила требования истца, а вторая инстанция - отменила решение.

- Как думаете, почему так происходит? Почему увели от ответственности такого поставщика? Они (чиновники - прим. авт) настолько некомпетентны или не хотят возвращать полученные откаты? И самое главное: сколько ещё ждать жителям региона долгожданное освещение? Но мы прольём свет не только на махинации акимата, но и на саму дорогу адайцев, - добавил Смагулов.



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Комментарии ( 3 )

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  • Космос
 Sembay (Посетители) Сегодня, 10:29
Космос,

Те, кто принимали неоконченный объект, уже наверное где-то в другом месте принимают такие объекты poka

Можно конечно, всех притянуть за уши к прокурору, но хватить ли духа прокурора им предъявить что-то chih
 
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  • Placida
 Жанар (Посетители) Сегодня, 09:57
Цитата: Космос
Суть в последнем абзаце! Только вопросительные знаки надо убрать. Суд должен быть не "экономический" (вернуть деньги), а уголовный, с реальным сроком и с фигурантами из акимата.

Совершенно верно, НО!,- это новый казахстан...

первая инстанция суда удовлетворила требования истца, а вторая инстанция - отменила решение.

ВОТ!, и ВСЁ!, коррупция, вседозволенность и безнаказанность"узаконилась" в Казахстане...
Есть с кого брать "пример"...

Все мы ходим под богом.
 
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  • zloyfil
  • Дизель
  • Жанар
  • Placida
  • синдбад
 Космос (Посетители) Сегодня, 08:21
Суть в последнем абзаце! Только вопросительные знаки надо убрать. Суд должен быть не "экономический" (вернуть деньги), а уголовный, с реальным сроком и с фигурантами из акимата.
 
 

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