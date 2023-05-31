Более 159 миллионов тенге потратили на неработающее освещение в пригороде Актау

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Власти региона заключили договор с компанией-подрядчиком летом прошлого года, чтобы обеспечить освещением дорогу от «адайской» автобазы до села Баянды. На эти цели в бюджете предусмотрели более 249 миллионов тенге.
Компания-подрядчик должна была закончить работы по строительству за четыре месяца, однако, не уложившись в срок, организации перевели бюджетные деньги и не спешили расторгать с ней договор.
- Договор акимат заключил ещё в июне 2022 года со сроком исполнения в 4 месяца, но, несмотря на невыполнение работ в срок, начал осваивать деньги и перевёл поставщикам 159 млн тенге. Увидев это, мы с Аскаром Жаксыбаевым начали бить тревогу, направляя свои обращения по данному факту. И только 1 февраля 2023 года акимат пытается через суд признать поставщика недобросовестным и взыскать с него 1,7 миллиона тенге неустойки. В суде также установили, что ответчик не выполнил работы на 58 750 476 тенге... Получается, что акимат оплатил незаконченную работу и не очень торопился подавать в суд (проспал все сроки), пока мы не заставили это сделать, - сообщил на своей странице в Facebook исполнительный директор общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов.
По словам Смагулова, первая инстанция суда удовлетворила требования истца, а вторая инстанция - отменила решение.
- Как думаете, почему так происходит? Почему увели от ответственности такого поставщика? Они (чиновники - прим. авт) настолько некомпетентны или не хотят возвращать полученные откаты? И самое главное: сколько ещё ждать жителям региона долгожданное освещение? Но мы прольём свет не только на махинации акимата, но и на саму дорогу адайцев, - добавил Смагулов.
Компания-подрядчик должна была закончить работы по строительству за четыре месяца, однако, не уложившись в срок, организации перевели бюджетные деньги и не спешили расторгать с ней договор.
- Договор акимат заключил ещё в июне 2022 года со сроком исполнения в 4 месяца, но, несмотря на невыполнение работ в срок, начал осваивать деньги и перевёл поставщикам 159 млн тенге. Увидев это, мы с Аскаром Жаксыбаевым начали бить тревогу, направляя свои обращения по данному факту. И только 1 февраля 2023 года акимат пытается через суд признать поставщика недобросовестным и взыскать с него 1,7 миллиона тенге неустойки. В суде также установили, что ответчик не выполнил работы на 58 750 476 тенге... Получается, что акимат оплатил незаконченную работу и не очень торопился подавать в суд (проспал все сроки), пока мы не заставили это сделать, - сообщил на своей странице в Facebook исполнительный директор общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов.
По словам Смагулова, первая инстанция суда удовлетворила требования истца, а вторая инстанция - отменила решение.
- Как думаете, почему так происходит? Почему увели от ответственности такого поставщика? Они (чиновники - прим. авт) настолько некомпетентны или не хотят возвращать полученные откаты? И самое главное: сколько ещё ждать жителям региона долгожданное освещение? Но мы прольём свет не только на махинации акимата, но и на саму дорогу адайцев, - добавил Смагулов.