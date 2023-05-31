Волонтёры просят помощь в розыске пропавшего в Актау алматинца

Фото предоставлено волонтёрами Lider.kz
В Мангистауской области продолжаются поиски пропавшего жителя Алматы Мажтая Жаханшах. Он приехал в наш регион, чтобы совершить паломничество в святые места, однако с 27 мая Мажтай перестал выходить на связь с родными.
Волонтёры планируют провести поиски в направлении Форт-Шевченко. Для этого им требуются добровольцы с автомобилем.
- Территория поиска – Форт-Шевченко и окрестности, а также в районе визит-центра «Сартас», подземной мечети Султан-Эпе и все святые места в том направлении. Сбор 1 июня у заправки Helios на выезде из города - промышленная зона №9, 45/2, в 12:00 часов, - пояснили волонтёры.
Контакт для справок: 8 (700) 499-72-92 (Давид).
Волонтёры планируют провести поиски в направлении Форт-Шевченко. Для этого им требуются добровольцы с автомобилем.
- Территория поиска – Форт-Шевченко и окрестности, а также в районе визит-центра «Сартас», подземной мечети Султан-Эпе и все святые места в том направлении. Сбор 1 июня у заправки Helios на выезде из города - промышленная зона №9, 45/2, в 12:00 часов, - пояснили волонтёры.
Контакт для справок: 8 (700) 499-72-92 (Давид).
Оставьте свой комментарий первым.