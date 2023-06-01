Пропавшего в Актау алматинца нашли живым и здоровым

Фото пресс-службы ведомства
Пропавший гражданин Мажтай Жаханшах найден 1 июня в 10:45.
- В настоящее время пропавший гражданин находится в хорошем состоянии, в медицинской помощи не нуждался. В поисково-спасательных работах задействованы 25 человек личного состава департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, три единицы техники, две группы кинологического расчёта, силы и средства поисковой группы в составе шесть единиц техники и 15 человек сотрудников департамента полиции и местного исполнительного органа, пять единиц техники и 70 человек волонтёров Мангистауской области, - рассказали в ведомстве.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области предупреждает гостей и жителей региона, прежде чем направиться за город, необходимо изучить карту местности.
- Необходимо проконсультироваться с людьми, которые там бывали, и получить от них рекомендации по наиболее удобным маршрутам. Тщательно изучите направление движения, имеющуюся маркировку, характер рельефа, трудности, опасности, источники воды, возможность схода с маршрута в случае необходимости. Необходимо оставить информацию о том, куда вы направляетесь, маршрут движения и предположительное время возвращения, а также время связи, как минимум, двум людям, которых вы хорошо знаете. Не изменяйте маршрут движения, так как вас будут искать именно там в случае вашего невыхода на связь в запланированное время. Отнеситесь со всей серьёзностью к выполнению этого пункта, ведь от этого зависит, насколько быстро к вам придёт помощь, в случае возникновения аварийной ситуации, - отметили спасатели региона.
Напоминаем, в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по круглосуточному единому номеру службы спасения «112» или «101».
В Мангистауской области велись поиски пропавшего жителя Алматы Мажтая Жаханшах. Он приехал в наш регион, чтобы совершить паломничество в святые места, однако с 27 мая Мажтай перестал выходить на связь с родными.
- В настоящее время пропавший гражданин находится в хорошем состоянии, в медицинской помощи не нуждался. В поисково-спасательных работах задействованы 25 человек личного состава департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, три единицы техники, две группы кинологического расчёта, силы и средства поисковой группы в составе шесть единиц техники и 15 человек сотрудников департамента полиции и местного исполнительного органа, пять единиц техники и 70 человек волонтёров Мангистауской области, - рассказали в ведомстве.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области предупреждает гостей и жителей региона, прежде чем направиться за город, необходимо изучить карту местности.
- Необходимо проконсультироваться с людьми, которые там бывали, и получить от них рекомендации по наиболее удобным маршрутам. Тщательно изучите направление движения, имеющуюся маркировку, характер рельефа, трудности, опасности, источники воды, возможность схода с маршрута в случае необходимости. Необходимо оставить информацию о том, куда вы направляетесь, маршрут движения и предположительное время возвращения, а также время связи, как минимум, двум людям, которых вы хорошо знаете. Не изменяйте маршрут движения, так как вас будут искать именно там в случае вашего невыхода на связь в запланированное время. Отнеситесь со всей серьёзностью к выполнению этого пункта, ведь от этого зависит, насколько быстро к вам придёт помощь, в случае возникновения аварийной ситуации, - отметили спасатели региона.
Напоминаем, в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по круглосуточному единому номеру службы спасения «112» или «101».
В Мангистауской области велись поиски пропавшего жителя Алматы Мажтая Жаханшах. Он приехал в наш регион, чтобы совершить паломничество в святые места, однако с 27 мая Мажтай перестал выходить на связь с родными.