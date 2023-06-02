Ущерб в 46 миллионов тенге: задержан заместитель генерального директора АО «ОзенМунайГаз»

Агентство по финансовому мониторингу заявило о задержании заместителя генерального директора АО «ОзенМунайГаз» Бауржана Мамбетсапаева.



- Департаментом экономических расследований по Мангистауской области задержан заместитель генерального директора АО «ОзенМунайГаз» Мамбетсапаев Б. по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Мамбетсапаев Б., используя должностное положение, в нарушение действующего порядка трудоустройства в АО «ОзенМунайГаз» незаконно принял на работу ряд лиц из числа своих знакомых, - говорится в сообщении.



В АФМ отметили, что в очереди на трудоустройство в компанию находятся девять тысяч жителей Жанаозена.



- Органом уголовного преследования установлено, что Мамбетсапаеву было доподлинно известно о том, что аффилированные с ним лица в числе безработных не значились, не относились к социально-уязвимым слоям населения и даже не имели профильного образования. Преступными действиями Мамбетсапаева государству причинен ущерб в размере 46 миллионов тенге, а также грубо нарушены права жанаозенцев на трудоустройство в предприятие, - отметили в агентстве.



Следствие проверяет и другие эпизоды противоправной деятельности Мамбетсапаева, а также факты хищения бюджетных средств со стороны должностных лиц компании и подрядных организаций.



В соответствии с требованиями статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия не разглашается.



По данным сайта АО «ОзенМунайГаз», подозреваемый Бауржан Мамбетсапаев занимал должность заместителя генерального директора по связям с общественностью и подрядными организациями.