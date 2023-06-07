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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 10:08

Просмотров: 249

В Актау обещают построить восемь школ до 2025 года

Новые образовательные учреждения появятся в 16, 17, 20, 23, 37 и 38 микрорайонах, а также в жилом массиве «Рауан» и в селе Умирзак. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщил Ерлан Кабдинов, руководитель проекта «Комфортная школа» в Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
В рамках проекта «Комфортная школа» в областном центре запланировано строительство восьми школ - в 16, 17, 20, 23, 37 и 38 микрорайонах, а также в селе Умирзак и жилом массиве «Рауан». Объекты, по словам Ердлана Кабдинова, будут построены до 2025 года.

По словам руководителя проекта, строительство шести школ планируется завершить уже в следующем году. Оставшиеся два образовательных учреждения введут в эксплуатацию в 2025 году.

- Эти школы смогут принять 10 600 учеников в одну смену. Кроме того, уникальным оператором АО «Samruk Kazyna - Construction» был организован специальный конкурс для определения подрядчиков по строительству школьных объектов, по трем из которых уже определены победители, - сказал Ерлан Кабдинов.

Помимо этого, Багдат Турганбаева, руководитель отдела образования города, сообщила, что в этом году планируется завершение строительства двух школ в 18 и 19А микрорайонах.

- Две школы на 1200 мест строятся за счет государственного бюджета. Кроме того, в текущем учебном году будут введены в эксплуатацию шесть частных школ. С введением в эксплуатацию вышеназванных школ решился бы дефицит организаций образования в регионе, - сказала Багдат Турганбаева.



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Комментарии ( 2 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 10:30
AnnaK.,
Поддерживаю. bravo
"Обещают" - это для нас не новость!

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • jokerok
 AnnaK. (Посетители) Сегодня, 10:11
Большая просьба: не пишите новости со словом "ОБЕЩАЮТ". Пишите по факту, когда уже построили.
 
 

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