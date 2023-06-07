В Актау обещают построить восемь школ до 2025 года

В рамках проекта «Комфортная школа» в областном центре запланировано строительство восьми школ - в 16, 17, 20, 23, 37 и 38 микрорайонах, а также в селе Умирзак и жилом массиве «Рауан». Объекты, по словам Ердлана Кабдинова, будут построены до 2025 года.



По словам руководителя проекта, строительство шести школ планируется завершить уже в следующем году. Оставшиеся два образовательных учреждения введут в эксплуатацию в 2025 году.



- Эти школы смогут принять 10 600 учеников в одну смену. Кроме того, уникальным оператором АО «Samruk Kazyna - Construction» был организован специальный конкурс для определения подрядчиков по строительству школьных объектов, по трем из которых уже определены победители, - сказал Ерлан Кабдинов.



Помимо этого, Багдат Турганбаева, руководитель отдела образования города, сообщила, что в этом году планируется завершение строительства двух школ в 18 и 19А микрорайонах.



- Две школы на 1200 мест строятся за счет государственного бюджета. Кроме того, в текущем учебном году будут введены в эксплуатацию шесть частных школ. С введением в эксплуатацию вышеназванных школ решился бы дефицит организаций образования в регионе, - сказала Багдат Турганбаева.