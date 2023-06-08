Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 08 Июня
+21...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.65 KZT
  • €1 = 477.65 KZT
  • 1 RUB = 5.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 13:18

Просмотров: 6

«Требуем горячее питание»: Обращение сотрудников «МунайСпецСнаб Компани» появилось в Сети

Работники транспортной компании «МунайСпецСнаб Компани» записали видеообращение к президенту Казахстана, акимам Жанаозена и заместителю председателя правления АО НК «КазМунайГаз».

Кадр видео
Сотрудники «МунайСпецСнаб Компани» вчера, 7 июня, обратились к главе государства, акимам Мангистауской области и Жанаозена, а также к зампреду КМГ.

В своём обращении они требуют внедрение 70 процентов от Единой системы оплаты труда и наличие питания на рабочем месте.

По информации сервиса Statsnet, «МунайСпецСнаб Компани» - организация, основные виды деятельности которой – транспорт и складирование. Зарегистрирована в Мангистауской области, существует больше 15 лет. Количество сотрудников – 250-500 человек. Оценочная годовая выручка - 16 851 349 000 тенге.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика