«Требуем горячее питание»: Обращение сотрудников «МунайСпецСнаб Компани» появилось в Сети

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Сотрудники «МунайСпецСнаб Компани» вчера, 7 июня, обратились к главе государства, акимам Мангистауской области и Жанаозена, а также к зампреду КМГ.
В своём обращении они требуют внедрение 70 процентов от Единой системы оплаты труда и наличие питания на рабочем месте.
По информации сервиса Statsnet, «МунайСпецСнаб Компани» - организация, основные виды деятельности которой – транспорт и складирование. Зарегистрирована в Мангистауской области, существует больше 15 лет. Количество сотрудников – 250-500 человек. Оценочная годовая выручка - 16 851 349 000 тенге.
В своём обращении они требуют внедрение 70 процентов от Единой системы оплаты труда и наличие питания на рабочем месте.
По информации сервиса Statsnet, «МунайСпецСнаб Компани» - организация, основные виды деятельности которой – транспорт и складирование. Зарегистрирована в Мангистауской области, существует больше 15 лет. Количество сотрудников – 250-500 человек. Оценочная годовая выручка - 16 851 349 000 тенге.
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