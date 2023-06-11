Сокровища Каспийского моря: Путешествие древних людей по волнам времени

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Все больше и больше открытий в археологии свидетельствуют о том, что древние люди каменного века не только занимались охотой и собирательством на суше, но и осуществляли удивительные морские путешествия.
Представьте себе: люди каменного века, вооруженные лишь примитивными инструментами, отправляются в длительные морские походы на своих плавучих судах по Каспийскому морю.
В исследовании, опубликованном в журнале Open Archaeology в мае этого года, говорится о впечатляющих археологических находках в районе Каспийского моря, которые свидетельствуют о культурной трансмиссии и сильных связях в этом регионе в эпоху неолита.
Открытие включает анализ бусин, изготовленных из раковин рода Didacna, найденных на скальном укрытии Кайлу в Туркменистане, расположенном на восточном конце горы Кубадаг, в 20 км к востоку от города Красноводск.
Согласно исследованиям, укрытие Кайлу использовалось людьми каменного века на протяжении длительного периода в конце мезолита и неолита. Переход между этими периодами имеет особое значение в культурной эволюции человечества, так как он соотносится с переходом от охотников-собирателей к культурам скотоводства и земледелия, который произошел около 11 500 лет назад в этом регионе.
Несмотря на то, что укрытие Кайлу было раскопано в середине XX века, его остатки были недостаточно изучены до недавних исследований. В 2018 скальное укрытие было вновь обнаружено во время полевых работ и его поверхностные артефакты до сих пор изучаются археологами.
Как отмечается в обзоре научной работы, опубликованном на сайте classicult.it, в рамках нового исследования, проведенного Соланж Риго (Университет Бордо, Франция) и ее коллегами, использовались различные методы, включая микроскопию, спектрометрию и растровый электронный микроскоп, для изучения бусин и их происхождения.
Результаты показали явное стилистическое различие между бусинами, носимыми охотниками-собирателями и первыми фермерами.
Кроме того, исследователи сравнили бусины из Кайлу с бусинами из других мест в регионе. Оказалось, что неолитические бусины, найденные на севере, востоке и западе Каспийского моря, значительно отличались от тех, которые были обнаружены на южном побережье. Это указывает на существование различных путей распространения культурных элементов.
«Предполагается, что южная часть Каспийского моря играла важную роль в распространении сельскохозяйственных технологий и практик, связанных с фермерством и скотоводством. Однако сегодня мы знаем, что обмен культурными традициями не ограничивался внутренним маршрутом, и мореплавание в северном Каспийском море также играло роль в этом процессе», - говорится в исследовании.
Вместе с этим, наиболее захватывающим выводом является то, что люди каменного века занимались мореплаванием на Каспийском море.
Эти древние мореплавания способствовали обмену бусинами, информацией и символами между различными сообществами, которые населяли оба берега моря. Это открытие меняет представление о мореплавательных возможностях и обмене культурными ценностями в древности.
«Исследование этих ракушечных бусин расширяет наши познания о культурных связях в древней истории региона Каспийского моря и предлагает новую перспективу на мореплавательные возможности древних людей», - отмечают авторы.
Представьте себе: люди каменного века, вооруженные лишь примитивными инструментами, отправляются в длительные морские походы на своих плавучих судах по Каспийскому морю.
В исследовании, опубликованном в журнале Open Archaeology в мае этого года, говорится о впечатляющих археологических находках в районе Каспийского моря, которые свидетельствуют о культурной трансмиссии и сильных связях в этом регионе в эпоху неолита.
Открытие включает анализ бусин, изготовленных из раковин рода Didacna, найденных на скальном укрытии Кайлу в Туркменистане, расположенном на восточном конце горы Кубадаг, в 20 км к востоку от города Красноводск.
Согласно исследованиям, укрытие Кайлу использовалось людьми каменного века на протяжении длительного периода в конце мезолита и неолита. Переход между этими периодами имеет особое значение в культурной эволюции человечества, так как он соотносится с переходом от охотников-собирателей к культурам скотоводства и земледелия, который произошел около 11 500 лет назад в этом регионе.
Несмотря на то, что укрытие Кайлу было раскопано в середине XX века, его остатки были недостаточно изучены до недавних исследований. В 2018 скальное укрытие было вновь обнаружено во время полевых работ и его поверхностные артефакты до сих пор изучаются археологами.
Как отмечается в обзоре научной работы, опубликованном на сайте classicult.it, в рамках нового исследования, проведенного Соланж Риго (Университет Бордо, Франция) и ее коллегами, использовались различные методы, включая микроскопию, спектрометрию и растровый электронный микроскоп, для изучения бусин и их происхождения.
Результаты показали явное стилистическое различие между бусинами, носимыми охотниками-собирателями и первыми фермерами.
Кроме того, исследователи сравнили бусины из Кайлу с бусинами из других мест в регионе. Оказалось, что неолитические бусины, найденные на севере, востоке и западе Каспийского моря, значительно отличались от тех, которые были обнаружены на южном побережье. Это указывает на существование различных путей распространения культурных элементов.
«Предполагается, что южная часть Каспийского моря играла важную роль в распространении сельскохозяйственных технологий и практик, связанных с фермерством и скотоводством. Однако сегодня мы знаем, что обмен культурными традициями не ограничивался внутренним маршрутом, и мореплавание в северном Каспийском море также играло роль в этом процессе», - говорится в исследовании.
Вместе с этим, наиболее захватывающим выводом является то, что люди каменного века занимались мореплаванием на Каспийском море.
Эти древние мореплавания способствовали обмену бусинами, информацией и символами между различными сообществами, которые населяли оба берега моря. Это открытие меняет представление о мореплавательных возможностях и обмене культурными ценностями в древности.
«Исследование этих ракушечных бусин расширяет наши познания о культурных связях в древней истории региона Каспийского моря и предлагает новую перспективу на мореплавательные возможности древних людей», - отмечают авторы.
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