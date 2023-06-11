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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 09:18

Просмотров: 1104

Сокровища Каспийского моря: Путешествие древних людей по волнам времени

Люди каменного века могли совершать продолжительные морские путешествия по Каспийскому морю. К такому выводу пришли французские археологи, которые проанализировали артефакты, полученные в результате археологических исследований на месте захоронения Кайлу (Туркменистан).

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Все больше и больше открытий в археологии свидетельствуют о том, что древние люди каменного века не только занимались охотой и собирательством на суше, но и осуществляли удивительные морские путешествия.

Представьте себе: люди каменного века, вооруженные лишь примитивными инструментами, отправляются в длительные морские походы на своих плавучих судах по Каспийскому морю.

В исследовании, опубликованном в журнале Open Archaeology в мае этого года, говорится о впечатляющих археологических находках в районе Каспийского моря, которые свидетельствуют о культурной трансмиссии и сильных связях в этом регионе в эпоху неолита.

Сокровища Каспийского моря: Путешествие древних людей по волнам времени


Открытие включает анализ бусин, изготовленных из раковин рода Didacna, найденных на скальном укрытии Кайлу в Туркменистане, расположенном на восточном конце горы Кубадаг, в 20 км к востоку от города Красноводск.

Согласно исследованиям, укрытие Кайлу использовалось людьми каменного века на протяжении длительного периода в конце мезолита и неолита. Переход между этими периодами имеет особое значение в культурной эволюции человечества, так как он соотносится с переходом от охотников-собирателей к культурам скотоводства и земледелия, который произошел около 11 500 лет назад в этом регионе.

Несмотря на то, что укрытие Кайлу было раскопано в середине XX века, его остатки были недостаточно изучены до недавних исследований. В 2018 скальное укрытие было вновь обнаружено во время полевых работ и его поверхностные артефакты до сих пор изучаются археологами.

Как отмечается в обзоре научной работы, опубликованном на сайте classicult.it, в рамках нового исследования, проведенного Соланж Риго (Университет Бордо, Франция) и ее коллегами, использовались различные методы, включая микроскопию, спектрометрию и растровый электронный микроскоп, для изучения бусин и их происхождения.
Результаты показали явное стилистическое различие между бусинами, носимыми охотниками-собирателями и первыми фермерами.

Кроме того, исследователи сравнили бусины из Кайлу с бусинами из других мест в регионе. Оказалось, что неолитические бусины, найденные на севере, востоке и западе Каспийского моря, значительно отличались от тех, которые были обнаружены на южном побережье. Это указывает на существование различных путей распространения культурных элементов.

Сокровища Каспийского моря: Путешествие древних людей по волнам времени


«Предполагается, что южная часть Каспийского моря играла важную роль в распространении сельскохозяйственных технологий и практик, связанных с фермерством и скотоводством. Однако сегодня мы знаем, что обмен культурными традициями не ограничивался внутренним маршрутом, и мореплавание в северном Каспийском море также играло роль в этом процессе», - говорится в исследовании.

Вместе с этим, наиболее захватывающим выводом является то, что люди каменного века занимались мореплаванием на Каспийском море.
Эти древние мореплавания способствовали обмену бусинами, информацией и символами между различными сообществами, которые населяли оба берега моря. Это открытие меняет представление о мореплавательных возможностях и обмене культурными ценностями в древности.

«Исследование этих ракушечных бусин расширяет наши познания о культурных связях в древней истории региона Каспийского моря и предлагает новую перспективу на мореплавательные возможности древних людей», - отмечают авторы.



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