В Казахстане проходит день общенационального траура

фото с сайта Tengrinews.kz
Соответствующий указ Касым-Жомарт Токаев подписал накануне, 11 июня.
"В связи с гибелью людей в результате лесного пожара в области Абай объявить 12 июня 2023 года общенациональный траур в Республике Казахстан", - говорится в тексте документа.
В знак скорби по всей стране приспущены флаги, в том числе самый большой в стране.
Напомним, в результате масштабного лесного пожара в Абайской области, площадь которого составила 60 тысяч гектаров, погибли 14 сотрудников Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
Их имена:
1.Тоқтасын Серікжан Бакытбекұлы – инженер Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
2.Жиенбаева Мейрамгуль Кусаиновна – руководитель Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
3.Губаев Алексей Григорьевич – мастер леса – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
4.Начиненов Константин Сергеевич – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
5.Нуржигитов Саят Нуржанович – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
6.Сидорин Виктор Александрович – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
7.Сидорин Александр Викторович – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
8.Фоминых Максим Владимирович – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
9.Гражданкин Петр Александрович – лесной пожарный Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
10.Пузырев Сергей Николаевич – лесной пожарный Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
11.Дарибаев Александр Викторович – тракторист-машинист Жерновского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
12.Ганьшин Даниил Евгеньевич – водитель Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
13.Пузырев Николай Иванович – водитель Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
14.Дүйсембаев Амангелді Спатайұлы – водитель Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации, погибшие посмертно награждены орденом "Құрмет".
9 июня 2023 года по факту пожара в лесном массиве области Абай начато досудебное расследование по части 2 статьи 292 УК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
"В связи с гибелью людей в результате лесного пожара в области Абай объявить 12 июня 2023 года общенациональный траур в Республике Казахстан", - говорится в тексте документа.
В знак скорби по всей стране приспущены флаги, в том числе самый большой в стране.
Напомним, в результате масштабного лесного пожара в Абайской области, площадь которого составила 60 тысяч гектаров, погибли 14 сотрудников Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
Их имена:
1.Тоқтасын Серікжан Бакытбекұлы – инженер Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
2.Жиенбаева Мейрамгуль Кусаиновна – руководитель Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
3.Губаев Алексей Григорьевич – мастер леса – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
4.Начиненов Константин Сергеевич – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
5.Нуржигитов Саят Нуржанович – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
6.Сидорин Виктор Александрович – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
7.Сидорин Александр Викторович – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
8.Фоминых Максим Владимирович – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
9.Гражданкин Петр Александрович – лесной пожарный Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
10.Пузырев Сергей Николаевич – лесной пожарный Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
11.Дарибаев Александр Викторович – тракторист-машинист Жерновского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
12.Ганьшин Даниил Евгеньевич – водитель Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
13.Пузырев Николай Иванович – водитель Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
14.Дүйсембаев Амангелді Спатайұлы – водитель Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации, погибшие посмертно награждены орденом "Құрмет".
9 июня 2023 года по факту пожара в лесном массиве области Абай начато досудебное расследование по части 2 статьи 292 УК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
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