В Казахстане проходит день общенационального траура

Соответствующий указ Касым-Жомарт Токаев подписал накануне, 11 июня.



"В связи с гибелью людей в результате лесного пожара в области Абай объявить 12 июня 2023 года общенациональный траур в Республике Казахстан", - говорится в тексте документа.



В знак скорби по всей стране приспущены флаги, в том числе самый большой в стране.



Напомним, в результате масштабного лесного пожара в Абайской области, площадь которого составила 60 тысяч гектаров, погибли 14 сотрудников Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".



Их имена:



1.Тоқтасын Серікжан Бакытбекұлы – инженер Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".



2.Жиенбаева Мейрамгуль Кусаиновна – руководитель Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".



3.Губаев Алексей Григорьевич – мастер леса – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".



4.Начиненов Константин Сергеевич – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".



5.Нуржигитов Саят Нуржанович – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".



6.Сидорин Виктор Александрович – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".



7.Сидорин Александр Викторович – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".



8.Фоминых Максим Владимирович – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".



9.Гражданкин Петр Александрович – лесной пожарный Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".



10.Пузырев Сергей Николаевич – лесной пожарный Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".



11.Дарибаев Александр Викторович – тракторист-машинист Жерновского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".



12.Ганьшин Даниил Евгеньевич – водитель Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".



13.Пузырев Николай Иванович – водитель Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".



14.Дүйсембаев Амангелді Спатайұлы – водитель Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".



Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации, погибшие посмертно награждены орденом "Құрмет".



9 июня 2023 года по факту пожара в лесном массиве области Абай начато досудебное расследование по части 2 статьи 292 УК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.