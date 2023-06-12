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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 09:51

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В Казахстане проходит день общенационального траура

В Казахстане 12 июня проходит день общенационального траура, передает Tengrinews.kz.

фото с сайта Tengrinews.kz
Соответствующий указ Касым-Жомарт Токаев подписал накануне, 11 июня.

"В связи с гибелью людей в результате лесного пожара в области Абай объявить 12 июня 2023 года общенациональный траур в Республике Казахстан", - говорится в тексте документа.

В знак скорби по всей стране приспущены флаги, в том числе самый большой в стране.

Напомним, в результате масштабного лесного пожара в Абайской области, площадь которого составила 60 тысяч гектаров, погибли 14 сотрудников Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".

Их имена:

1.Тоқтасын Серікжан Бакытбекұлы – инженер Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".

2.Жиенбаева Мейрамгуль Кусаиновна – руководитель Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".

3.Губаев Алексей Григорьевич – мастер леса – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".

4.Начиненов Константин Сергеевич – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".

5.Нуржигитов Саят Нуржанович – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".

6.Сидорин Виктор Александрович – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".

7.Сидорин Александр Викторович – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".

8.Фоминых Максим Владимирович – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".

9.Гражданкин Петр Александрович – лесной пожарный Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".

10.Пузырев Сергей Николаевич – лесной пожарный Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".

11.Дарибаев Александр Викторович – тракторист-машинист Жерновского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".

12.Ганьшин Даниил Евгеньевич – водитель Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".

13.Пузырев Николай Иванович – водитель Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".

14.Дүйсембаев Амангелді Спатайұлы – водитель Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".

Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации, погибшие посмертно награждены орденом "Құрмет".

9 июня 2023 года по факту пожара в лесном массиве области Абай начато досудебное расследование по части 2 статьи 292 УК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.



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