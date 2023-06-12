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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:47

Просмотров: 245

Информация об отмене поезда «Тальго» по направлению Алматы - Мангистау опровергли в КТЖ

Пользователь сайта Lada.kz в рубрике «Народные новости» сообщил об отмене скоростного поезда «Тальго» по направлению «Алматы – Мангистау». В пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы» опровергли информацию.

Фото из архива
В рубрике «Народные новости» пользователь сайта Lada.kz сообщил, что с июля приостанавливаются скоростные поезда, курсирующие из Алматы в Мангистау.

- С июля месяца текущего года приостанавливаются поезда, курсирующие из Алматы в Актау. Так ли это? - написал пользователь сайта.

В пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы» опровергли информацию.

- В настоящее время информация об изменении или отмене пассажирского поезда «Тальго» не является действительностью. В дальнейшем, если будут какие-либо изменения, мы сообщим, - отметили в пресс-службе КТЖ.



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