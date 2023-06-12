Информация об отмене поезда «Тальго» по направлению Алматы - Мангистау опровергли в КТЖ

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В рубрике «Народные новости» пользователь сайта Lada.kz сообщил, что с июля приостанавливаются скоростные поезда, курсирующие из Алматы в Мангистау.
- С июля месяца текущего года приостанавливаются поезда, курсирующие из Алматы в Актау. Так ли это? - написал пользователь сайта.
В пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы» опровергли информацию.
- В настоящее время информация об изменении или отмене пассажирского поезда «Тальго» не является действительностью. В дальнейшем, если будут какие-либо изменения, мы сообщим, - отметили в пресс-службе КТЖ.
- С июля месяца текущего года приостанавливаются поезда, курсирующие из Алматы в Актау. Так ли это? - написал пользователь сайта.
В пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы» опровергли информацию.
- В настоящее время информация об изменении или отмене пассажирского поезда «Тальго» не является действительностью. В дальнейшем, если будут какие-либо изменения, мы сообщим, - отметили в пресс-службе КТЖ.
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