Пограничники Мангистау провели командно-штабные учения по противодействию условным нарушителям границы

Назад Вперед

















































Как рассказал Асхат Жаналипов, для эффективной борьбы с условными нарушителями были развёрнуты командные пункты, а в район обнаружения нарушителей направлены пограничные сторожевые корабли и катера, тревожные группы пограничных отделений и отдела мобильных действий специального назначения.- В ходе пограничного и корабельного поиска силами морских и сухопутных подразделений нарушители границы были задержаны и обезврежены, - прокомментировал Асхат Жаналипов.Со слов капитана первого ранга Данияра Мальчубаева, руководителя учений, подобные мероприятия позволяют оценить боевую готовность и эффективность действий подразделений при выполнении поставленных задач, включая организацию оповещения, быстроту и организованность сбора, полноту экипировки и готовность боевой и специальной техники.- Военнослужащие выполнили весь комплекс своих функциональных обязанностей в условиях развивающейся тактической обстановки. Темой учений был поиск и задержание нарушителей государственной границы, с привлечением сил и средств морских и сухопутных подразделений. Учения позволили установить единый подход к планированию и проведению пограничных операций, что важно для обеспечения безопасности и защиты интересов Республики Казахстан на государственной границе, - рассказал Данияр Мальчубаев.Цель учений - разработка единого подхода к планированию и проведению пограничных операций, повышение уровня боевой готовности подразделений департамента.