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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 20:46

Просмотров: 147

Пограничники Мангистау провели командно-штабные учения по противодействию условным нарушителям границы

В департаменте Пограничной службы КНБ Мангистауской области проведены командно-штабные учения на местности. Согласно замыслу учений, нарушители государственной границы пытались проникнуть на территорию Республики Казахстан через акваторию Каспийского моря. Об этом рассказал Асхат Жаналипов, ответственный по работе со СМИ.

Задержание условного противника. Фото предоставлено А.Жаналиповым
Как рассказал Асхат Жаналипов, для эффективной борьбы с условными нарушителями были развёрнуты командные пункты, а в район обнаружения нарушителей направлены пограничные сторожевые корабли и катера, тревожные группы пограничных отделений и отдела мобильных действий специального назначения.

- В ходе пограничного и корабельного поиска силами морских и сухопутных подразделений нарушители границы были задержаны и обезврежены, - прокомментировал Асхат Жаналипов.

Со слов капитана первого ранга Данияра Мальчубаева, руководителя учений, подобные мероприятия позволяют оценить боевую готовность и эффективность действий подразделений при выполнении поставленных задач, включая организацию оповещения, быстроту и организованность сбора, полноту экипировки и готовность боевой и специальной техники.

- Военнослужащие выполнили весь комплекс своих функциональных обязанностей в условиях развивающейся тактической обстановки. Темой учений был поиск и задержание нарушителей государственной границы, с привлечением сил и средств морских и сухопутных подразделений. Учения позволили установить единый подход к планированию и проведению пограничных операций, что важно для обеспечения безопасности и защиты интересов Республики Казахстан на государственной границе, - рассказал Данияр Мальчубаев.

Цель учений - разработка единого подхода к планированию и проведению пограничных операций, повышение уровня боевой готовности подразделений департамента.




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Комментарии ( 1 )

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Tor1m (Посетители) Сегодня, 21:35
В духе советского прошлого,показуха да и только...
 
 

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