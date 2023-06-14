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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 08:36

Просмотров: 1708

Отдыхающий парка аттракционов в Актау пожаловался на несоблюдение правил безопасности

Посетитель тематического парка Tetysblue в Актау рассказал о неприятном инциденте, который случился с ним и его ребенком на одном из аттракционов. По словам мужчины, оператор запустил аттракцион с открытыми страховыми барьерами без предупреждения. В результате никто не пострадал, однако, посетитель уверен, что всем просто повезло.

Фото из архива Lada.kz
В редакцию Lada.kz обратился посетитель тематического парка Tetysblue в Актау. По словам мужчины, он вместе с сыном столкнулся с безалаберностью оператора, который работает на одном из аттракционов парка. Из-за его действий могли пострадать люди, уверяет житель Актау.

- Как обычно, оставив вещи и заняв места, мы ждали пока наберётся народ, пройдут процедуры проверки безопасности и мы отправимся в «приключение». Однако оператор не стал проверять страховку всех, кто находился в креслах, и аттракцион запустился с открытыми страховыми барьерами без предупреждения. На аттракционе находилось минимум 5 человек, трое из которых дети. В момент начала движения аттракциона я успел зафиксировать страховку ребенку, который был со мной и себе, а дети впереди меня, скорее всего, тоже зафиксировали себя сами. Сеанс прошел без происшествий. По окончанию на мою претензию оператору, почему он не проверяет детей, он ответил что-то в стиле «Да ладно, все нормально же, братан», - рассказал один из отдыхающих.

В подтверждении своих слов мужчина прислал в редакцию видео, снятое в Tetysblue. Мужчина обратился в администрацию аквапарка, где он рассказал о происшествии и попросил принять меры в отношении оператора, допустившего халатность.

- Администрация Tetysblue успокоила меня тем, что, возможно, произошел сбой. Также принесли свои извинения, заверили, что проведут разговор с персоналом, но, если честно, не особо верится в то, что подобная ситуация не сможет повторится в будущем и никто не пострадает. Уважаемые родители, лица, сопровождающие детей на аттракционах, не оставляйте своих детей одних, проверяйте их безопасность на каждом аттракционе, - добавил мужчина.



Lada.kz ожидает комментариев от руководства Rixos Water World.



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Комментарии ( 3 )

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 шевченко (Посетители) Сегодня, 09:49
Собирался туда с ребёнком... Теперь НЕТ. Спасибо за информацию. Тупое не должно работать в таких местах.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 09:17
Почему они не пускают до сих пор в парк со своей едой angry
 
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 Tor1m (Посетители) Сегодня, 08:57
Тупо берут плату ,что тут говорить, безответственность персонала налицо. На прогулочных катамаранах, в городской черте, также не особо требуют одевать спасательные жилеты, а у некоторых их ещё и не хватает. Никто их толком не проверяет, бардак.
 
 

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