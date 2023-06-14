Отдыхающий парка аттракционов в Актау пожаловался на несоблюдение правил безопасности





В редакцию Lada.kz обратился посетитель тематического парка Tetysblue в Актау. По словам мужчины, он вместе с сыном столкнулся с безалаберностью оператора, который работает на одном из аттракционов парка. Из-за его действий могли пострадать люди, уверяет житель Актау.- Как обычно, оставив вещи и заняв места, мы ждали пока наберётся народ, пройдут процедуры проверки безопасности и мы отправимся в «приключение». Однако оператор не стал проверять страховку всех, кто находился в креслах, и аттракцион запустился с открытыми страховыми барьерами без предупреждения. На аттракционе находилось минимум 5 человек, трое из которых дети. В момент начала движения аттракциона я успел зафиксировать страховку ребенку, который был со мной и себе, а дети впереди меня, скорее всего, тоже зафиксировали себя сами. Сеанс прошел без происшествий. По окончанию на мою претензию оператору, почему он не проверяет детей, он ответил что-то в стиле «Да ладно, все нормально же, братан», - рассказал один из отдыхающих.В подтверждении своих слов мужчина прислал в редакцию видео, снятое в Tetysblue. Мужчина обратился в администрацию аквапарка, где он рассказал о происшествии и попросил принять меры в отношении оператора, допустившего халатность.- Администрация Tetysblue успокоила меня тем, что, возможно, произошел сбой. Также принесли свои извинения, заверили, что проведут разговор с персоналом, но, если честно, не особо верится в то, что подобная ситуация не сможет повторится в будущем и никто не пострадает. Уважаемые родители, лица, сопровождающие детей на аттракционах, не оставляйте своих детей одних, проверяйте их безопасность на каждом аттракционе, - добавил мужчина.Lada.kz ожидает комментариев от руководства Rixos Water World.