Летевший из Москвы в Актау самолёт совершил экстренную посадку в Самаре

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Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet, следовавший из Москвы в Актау, экстренно сел в аэропорту Самары. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
- Самолёт, следующий по маршруту Шереметьево - Актау, экстренно совершил посадку в аэропорту Курумоч в Самаре, - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, на борту самолета возникла внештатная ситуация.
Экипаж самолета через час полета подал сигнал бедствия, после чего командир авиалайнера запросил экстренную посадку в аэропорту Курумоч Самарской области.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», рейс авиакомпании «Россия» вылетел из аэропорта Шереметьево в Москве в 13:04, он должен был прилететь в Актау в 17:05. Однако, когда самолет уже подлетел к границе, пилот объявил, что самолет будет производить «экстренное снижение» и развернулся в сторону аэропорта Самары.
- По нашим данным, причиной экстренной посадки рейса Москва — Актау стала проблема с правым двигателем. После посадки его пришлось тушить спасателям, сейчас борт находится на взлетно-посадочной полосе, — сообщают «Осторожно, новости».
- Самолёт, следующий по маршруту Шереметьево - Актау, экстренно совершил посадку в аэропорту Курумоч в Самаре, - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, на борту самолета возникла внештатная ситуация.
Экипаж самолета через час полета подал сигнал бедствия, после чего командир авиалайнера запросил экстренную посадку в аэропорту Курумоч Самарской области.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», рейс авиакомпании «Россия» вылетел из аэропорта Шереметьево в Москве в 13:04, он должен был прилететь в Актау в 17:05. Однако, когда самолет уже подлетел к границе, пилот объявил, что самолет будет производить «экстренное снижение» и развернулся в сторону аэропорта Самары.
- По нашим данным, причиной экстренной посадки рейса Москва — Актау стала проблема с правым двигателем. После посадки его пришлось тушить спасателям, сейчас борт находится на взлетно-посадочной полосе, — сообщают «Осторожно, новости».