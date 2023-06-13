Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 13 Июня
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.62 KZT
  • €1 = 484.69 KZT
  • 1 RUB = 5.35 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 17:57

Просмотров: 1439

Летевший из Москвы в Актау самолёт совершил экстренную посадку в Самаре

Рейс авиакомпании «Россия» вылетел из аэропорта Шереметьево в Москве и должен был прилететь в Актау. Однако, когда самолёт уже подлетел к границе, пилот объявил, что самолёт будет производить «экстренное снижение, и развернулся в сторону аэропорта Самары. Об этом сообщает ТАСС.

Иллюстративное фото
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet, следовавший из Москвы в Актау, экстренно сел в аэропорту Самары. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

- Самолёт, следующий по маршруту Шереметьево - Актау, экстренно совершил посадку в аэропорту Курумоч в Самаре, - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, на борту самолета возникла внештатная ситуация.

Экипаж самолета через час полета подал сигнал бедствия, после чего командир авиалайнера запросил экстренную посадку в аэропорту Курумоч Самарской области.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», рейс авиакомпании «Россия» вылетел из аэропорта Шереметьево в Москве в 13:04, он должен был прилететь в Актау в 17:05. Однако, когда самолет уже подлетел к границе, пилот объявил, что самолет будет производить «экстренное снижение» и развернулся в сторону аэропорта Самары.

- По нашим данным, причиной экстренной посадки рейса Москва — Актау стала проблема с правым двигателем. После посадки его пришлось тушить спасателям, сейчас борт находится на взлетно-посадочной полосе, — сообщают «Осторожно, новости».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Iron man
  • Tankushka
  • Ingul
 Кинст (Посетители) Сегодня, 19:06
Это техника. Как бы хорошо самолёт не был подготовлен наземными службами, случиться может всякое.
Здесь спасибо пилотам и наземным диспетчерам, которые сработали оперативно и не допустили катастрофы
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • ЛШП
  • Кинст
  • Tankushka
  • Ingul
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 18:25
Хорошо что всё хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Iron man
 babe (Посетители) Сегодня, 18:16
+ одна фобия
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика