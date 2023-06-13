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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 18:14

Просмотров: 814

Экологи прокомментировали видео с пьющими нефть лошадьми в Мангистау

В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как лошади пьют жидкость, напоминающую нефтяные отходы. Выяснилось, что кадры были сняты в 15 километрах от поселка Жетыбай в местности, которая является природно-защитной зоной с названием «Шалва», однако за разлив никто не несёт ответственности, территория находится в запущенном состоянии без надлежащих мер по охране. Об этом сообщает портал Massaget.kz.

Кадр с видеоролика
Местный житель снял видео, на котором утверждает, что лошади в Мангистау пьют воду, смешанную с нефтью. Мангистауские экологи заявили, что не могут привлечь к ответственности владельца нефтяных скважин, из-за которых загрязняется окружающая среда. Об этом сообщает портал Massaget.kz.

Экологи установили, что видео было снято на участке «Шалва» - недалеко от посёлка Жетыбай. Что касается разлива, то по данным экологов, старые колодцы не имеют владельца, а земельный участок передан в собственность государства. Поэтому нет другого выбора, кроме как огородить загрязнённую территорию. Работы в этом направлении уже начаты.

- Месторождение «Шалва» раньше относилось к учреждению «Мунайсервис». В настоящее время этого предприятия уже не существует. Мы провели проверку. Поскольку их руководителей нет в Казахстане, принять соответствующие меры не представляется возможным. Считаю необходимым обратиться в правоохранительные органы для поиска виновных, — прокомментировал Магжан Галымов, начальник отдела областного управления экологии.



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